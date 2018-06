Daru Rolins čeká akční dovolená s dcerou a s Homolou

"Žádné vstávání a chození po památkách a nákupech. Když byla chuť, tak se šlo ven, když ne, tak se jen leželo celý den u bazénu nebo na pláži," přiznala Rolins. Zároveň dodala, že i přes odpočinek jí její rodinka chyběla. "Přiznám na rovinu, že mi bylo smutno a scházeli mi," řekla blonďatá zpěvačka.

Na dceru myslela Rolins i na akci 5 milionů pro dětský úsměv, kde si pro nadaci Kapka naděje a Naše dítě na chvíli zahrála na prodavačku v drogerii, a ještě svým nákupem přispěla na její konto. "Já jsem nakoupila hlavně plínky, protože nám došly a Laura hrozně rychle roste. Takže jsem snad přispěla celou částkou a mám ze sebe dobrý pocit," pochlubila se maminka roční Laury.

Přestože se Rolins právě z jedné dovolené vrátila, spolu se svým partnerem Matějem Homolou plánují vyrazit ještě na krátký rodinný výlet. "Jedeme na pět dní na Slovensko, což je naše poslední dovolená. Tam to bude aktivní, bojím se, že velmi, protože Matěj je aktivní. I za tu dobu, co jsem tady nebyla, byl s Laurou doma jen dva dny, jinak byli pořád na cestách. Matěj Lauře přestěhoval postýlku do auta a takhle celu dobou jezdili, takže si myslím, že nás to samé čeká taky, a jsem na to zvědavá," smála se Rolins.