VIDEO: Rekordman skočil z výšky 11 metrů do dětského bazénku

Na Taylorův sebevražedný skok se na trondheimské univerzitě přišla podívat tisícovka studentů. Aby rekord platil, nesmělo být dno bazénu nijak nadsazené. Pod bazénkem byly umístěny jen pěnové podložky.

Taylor skočil a celou plochou těla dopadl na dno. Všem se ulevilo, když bez sebemenšího zranění vstal a radoval se z nového rekordu.

Taylor, který pochází z Denveru v americkém Coloradu, skáče do vody už 25 let. Používá speciální metodu roztažení těla, aby zmírnil následky dopadu na vodu. Nejraději skáče do téměř zmrzlé vody, protože její vyšší hustota prý zpomalí náraz.

I když už za rok oslaví padesátku, objíždí celý svět a předvádí své kousky milionům diváků. Věří, že třináctý rekord nebyl jeho poslední.