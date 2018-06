Darina Rolincová má ráda muže

Proměnu slaďoučké Darinky v dospělou Daru zpěvačka podle svých slov nijak nesledovala. "Trochu jsem vyrostla, jsem starší a asi mám i víc rozumu," zasmála se mladá žena."Vydala jsem desku v zahraničí, kde moje jméno všichni četli jako Rolinková. Protože to bylo zavádějící a moje ambice dále pokračují, tak jsem si jméno malinko upravila," řekla zpěvačka, původem z Bratislavy. Podle jejího mínění zní Dara Rolins zajímavěji a hlavně světověji.Nad fotografováním aktů, které byly zveřejněny v prestižním pánském časopisu, Dara nemusela dlouho přemýšlet. "Časopis, od kterého jsem dostala nabídku, mi vůbec nepřekáží. V tom momentu to pro mě mělo význam. S odstupem času bych to možná udělala jinak, ale nelituji," uvedla Dara. Vzápětí dodala, že fotografování v Evině rouše pro ni bylo dobrou zkušeností. "Na svůj vzhled si nemůžu stěžovat. Bylo by to asi rouhání, kdybych nebyla spokojená s matkou přírodou," zasmála se zpěvačka.Popularita jí nepřekáží, s úspěchem se docela dobře sžila. "Zřejmě proto, že přišel velice brzy. Dokonce si ani neumím představit, jaké by to bylo, kdyby to bylo úplně jinak," zafilosofovala si Dara na závěr.