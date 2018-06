Dárci spermatu jsou na roztrhání

Chcete statného a uhrančivého? Je libo doktora, hokejistu, vědce, nebo umělce? Můžete si vybrat. V Americe snad nejvíce žen přichází s obrázkem Johna Fitzgeralda Kennedyho a herce Brada Pitta. Téměř každá žena by si jako otce svého dítěte představovala vysokého, urostlého blonďáka s modrýma očima.



Kolik stojí v Americe spermie?



Stát se v USA dárcem spermatu není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Někteří muži to dělají proto, aby pomohli vědě, jiní jen pro peníze. V průměru dostanou zaplaceno 170 dolarů. Ovšem v případě, že se jejich spermie příliš nehýbou, nemusí být jejich sperma přijato.



Kritéria výběru jsou velice přísná. Všichni musí být stoprocentně zdraví a mladší 44 let. Přijetí dárce předchází tříměsíční procedura, v níž projde žadatel důkladnou zdravotní prohlídkou i prověrkou psychických předpokladů. Dárce musí semeno darovat hned několikrát během půl roku. Vždy před úkonem nesmí pít až 72 hodin žádný alkohol.

Nejčastější dárci jsou studenti vysokých škol. Vzdělání se totiž po celém světě cení ze všeho nejvíc. Například indická spermobanka v Dillí přijímá jen dárce, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání. V Americe stojí spermie atestovaného lékaře mnohem více než spermie vysokoškoláka, který má jen bakalářský diplom.

Proč jsou muži neplodní

Ke vzniku neplodnosti vede užíváním drog, a to nejenom např. marihuany či kokainu, ale i nikotinu či alkoholu, které za drogy mnozí ani nepokládají. Také užívání anabolických steroidů a přemíry léků.

Až na dobu tří měsíců mohou kvalitu spermií zhoršit i běžné horečky. Výrazné negativní důsledky mají spalničky, mononukleóza nebo žloutenka. Mužskou neplodnost způsobují rovněž infekce močových cest či sexuálně přenosné nemoci.

Nepříznivě může působit také časté saunování, horké koupele, nošení přiléhavých oděvů nebo sedavé zaměstnání.

Výběr usnadní, dá-li klientka pracovníkům spermobanky fotografii muže svých představ. Oni pak podle ní zúží okruh dárců.

V Česku se s geny neobchoduje



Stát se u nás dárcem semene zdaleka není taková věda jako na amerických klinikách. Stačí, když je muž zdravý a není mu více než 35 let. Nejdříve však musí podstoupit testy plodnosti, genetické vyšetření a testy na protilátky proti pohlavně přenosným chorobám. Dále dárci vyplňují dotazník a musí se rovněž zavázat, že nebude žít promiskuitním životem.



U nás je výběr potenciálního dárce spermatu výhradně na lékařích. Šanci na dárcovo sperma mají výhradně jen maželé, pokud je muž prokazatelně neplodný. Lékaři se přitom snaží pokud možno respektovat přání párů. O anonymním dárci spermatu se rodiče dozvědí jen jeho krevní skupinu, barvu očí, vlasů, výšku, váhu. Žádné obchody s vybranou genetickou výbavou není možné.

Spermobanka v pražském Sexuologickém ústavu je jedna z našich největších. Schraňuje stovky vzorků, mezi nimiž jsou spermie nejen dobrovolných dárců, ale i onkologických pacientů, kteří svoje sperma ukládají před chemoterapií.



Kolik je na světě Pittů



Nejvyhledávanější na světě je sperma Brada Pitta. Herec svým sexappellem láme americké žebříčky. I on sám už touží se svou ženou Jennifer Anistonovou po dítěti. Netuší, kolik už jich ve skutečnosti má. Nikdy se totiž netajil tím, že si dřív vydělával placeným dárcovstvím spermatu.





Jak si chránit spermie

Odborníci jako prevenci doporučují omezit kouření, alkohol, přehřívání v oblasti genitálií, navrhují střídmost v užívání léků.

Chyba někdy bývá pouze v neznalosti optimálních pravidel jako je četnost souloží či nejvhodnější období pro zplození potomka.

Možná by své potomky už dnes ani neuživil, protože americké spermobanky tvrdí, že na jeho sperma dostávají mnohem více objednávek než na semeno jiných hvězd dohromady.

"Ženy toužící otěhotnět po nás chtějí sperma všech možných celebrit. Brada Pitta však nejvíc. Částky, které nabízejí, jsou závratné, ale my je musíme odmítat," tvrdí mluvčí společnost Xytex, která disponuje 10.000 vzorky spermatu a uchovává semeno celé řady známých celebrit a politiků.



Zákony, které jsou obdobné v USA i u nás, nic takového neumožňují. Všichni dárci jsou v přísné anonymitě. Má-li žena zájem o sperma blonďatého, vysokého doktora, může ho mít. Touží-li ale po konkrétní osobu, má smůlu.

"Šance, že žena dostane zrovna Pittovo sperma, je tak jedna ku deseti tisícům. Budoucí maminky by se rády pochlubily dítětem Brada Pitta. Pravdu se ale nikdy nedozvědí," dodává mluvčí.



V České republice se počet párů, které mají problémy s početím dítěte, pohybuje okolo 15 - 20 %. Nejčastější příčinou neplodnosti je vytrvale klesající kvalita spermatu českých mužů. Přesto se dárci do spermobank příliš nehrnou. České klientky, které nejsou příliš informované, občas žádají sperma Karla Gotta či Martina Maxy. Ale tak daleko zatím ještě naštěstí nejsme.

Také asistovaná reprodukce nabízí řešení

Možným řešením problémům s oplodněním je asistovaná reprodukce, díky které se v České republice ročně narodí asi dva tisíce dětí.



„Prvním, koho z neplodného páru vyšetřujeme, je muž. Častým zjištěním je nedostatečný počet spermií nebo jejich nízká kvalita. I když ani tu celá řada mužů nesplňuje, naděje na potomstvo se vzdávat nemusí,“ tvrdí Milan Mrázek, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce Iscare IVF.



Muži, u kterých vyšetření spermatu prokázalo, že neobsahuje ani jedinou spermii, a podle dosavadních měřítek byli absolutně neplodní, získali šanci díky nové diagnostické metodě. Ta umožňuje stanovit s vysokou přesností, zda se od neplodného muže podaří spermie nebo jejich zdravé zárodky pro umělé oplodnění vajíčka získat.



Nová metoda zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění na 75 %. V hloubětínském centru pro asistovanou reprodukci již bylo s jejím využitím úspěšně operováno více než 230 mužů.