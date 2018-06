Nehoda Dary Rolins: soud zmírnil zpěvačce trest o osm měsíců

"Celá ta nešťastná věc mě nesmírně mrzí, ale pořád trvám na tom, že jsem nevinná," řekla hned po soudu pro iDNES.cz Dara Rolins.

Soud v pondělí poprvé uznal, že za nehodu mohl také motocyklista Rotrekl a ne jenom zpěvačka.

"Její selhání jako řidičky je selhání prakticky běžné, to se stává. Problém byl jenom v tom, že se stalo to, co se stalo - sešli se dva nešťastní lidé na stejném místě ve stejném čase, to je vše," řekl předseda trestního senátu Tomáš Stuchlík.

Rolins původně v létě dostala za usmrcení v nedbalosti trest dva roky a dva měsíce s tříletou podmínkou, proti tomu se však odvolala.

Nehoda se stala v červenci 2010 v pražském Šáreckém údolí. Rolins tudy projížděla ve svém Mercedesu a v pravotočivé zatáčce se střetla s motocyklistou Josefem Rotreklem. Po nehodě byl při vědomí a Rolins zavolala záchranku. Muž však po třech hodinách v nemocnici svým zraněním podlehl.

V létě se případ projednával od začátku s novou soudkyní a advokát rodiny Jindřicha Rotrekla znovu vyslýchal i zpěvačku (více zde).

Podle zpěvačky se motocyklista objevil v jejím jízdním pruhu, ale podle soudu ke střetu došlo v jízdním pruhu motocyklisty.

"Obžalovaná jela, a když měla reagovat na poškozeného, tak to neudělala. Měla dávat větší pozor," prohlásila v srpnu soudkyně Daniela Reifová.

Vdova Olga Rotreklová v minulosti několikrát prohlásila, že jí o peníze nejde, chce jen, aby zpěvačka přiznala vinu a omluvila se. Rolins prý rodinu po nehodě vůbec nekontaktovala. Zpěvačka jí však poslala omluvný dopis.