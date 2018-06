Dara Rolins zažila v metru šok

"Městskou dopravou fakt nejezdím a v metru jsem nebyla patnáct let. Nevíte, kudy se tam jde?" tázala se Dara bezradně na Václavském náměstí. Nakonec přece jen vchod našla a odvážně sestoupila do vestibulu metra.

Tam na ni ale čekala další zákeřnost v podobě automatu na jízdenky. "Ježiš no jo a kde se to kupuje?" zeptala se Dara, která neměla vůbec tušení, kam se mince vhazují. A co teprve označení lístku. Kterou stranou ho strčit do strojku? To je už celá věda.

Dara visí v tunelu

Ještě, že u toho byli novináři, kteří jsou přece jen na hromadnou dopravu více přivyklí. S jejich pomocí se nakonec podařilo cvaknout lístek i Daře. Následná jízda po eskalátoru již proběhla bez problémů. A tak se mohla Dara konečně v klidu věnovat pózování před svým plakátem.

A jízdenku? Tu si schovala na památku. "Nechám si ji, kdo ví, kdy se do metra zase podívám!" usmála se zpěvačka a zmizela v ruchu velkoměsta.