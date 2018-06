Dara Rolins je v půlce trestu za nehodu, zažádala o vrácení řidičáku

„Rok a půl jsem si nesedla za volant. Jsem teď jakoby v půlce toho trestu. Uvidíme, jak to dopadne. Žádost o vrácení řidičáku jsem už podala, je to naprosto běžný postup, dělají to všichni. Je to padesát na padesát. Buď mi ho vrátí, nebo ne,“ řekla na kameru iDNES.cz Rolins.

Od nehody v pražském Šáreckém údolí uplynuly už čtyři roky. Zpěvačka za usmrcení Jindřicha Rotrekla dostala podmínku, zákaz řízení a musela zaplatit pozůstalým (více zde).

Díky prezidentské amnestii Václava Klause se jí záznam v rejstříku smazal. O řidičák ale přišla na tři roky a na penězích se s rodinou motocyklisty po vleklých sporech dohodla mimosoudní cestou. O podrobnostech ovšem nechce mluvit.

„Ta událost je čtyři roky stará, ale je to věc, na kterou se nedá takhle pohlížet. To není něco, na co člověk zapomene a co čas utlumí. Bůh ví, že je mi to líto a že jsem to neudělala, proboha, schválně. Ani jsem neudělala nic cíleně špatně, s úmyslem ublížit. Může se to stát komukoliv. Nepřeji to nikomu. Mrzí mě, ještě i dnes, komenty lidí, kteří mě nazývají vrahyní. Myslím si, že na to nikdo nemá právo,“ dodala zpěvačka.