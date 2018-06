Dara Rolins: Vlastní módní kolekcí si splním dětský sen

Proč jste se rozhodla navrhovat oblečení?

Dostala jsem skvělou nabídku, která se neodmítá. Oslovila mě značka původem z Maďarska, abych se stala členem týmu a vytvořila vlastní kolekci oblečení. Jezdím teď často do Budapešti a na výsledek se moc těším. I moji fanoušci to dlouho očekávali. Navrhovat vlastní kolekci je můj dívčí sen, který se mi za měsíc splní.

Bude to bláznivá, nebo střídmější móda?

Bude taková, jaká jsem já. V žádném případě nechci dělat nějaké limity a hranice, striktně sportovní nebo elegantní. Jedno ani druhé by mi nikdo neuvěřil. Na jevišti jsem tenisková a bláznivá, ale umím být i elegantní. Modely budou určitě vyzdvihovat ženské křivky jako prsa, zadek, pas, nohy. To je třeba ukázat. Nesmí se to však přehánět a to ani s cenou.

Vy jste dřív měla ráda luxusní a drahé věci. Kdy se to změnilo?

Pamatuju na období, kdy jsem šílela. Stále mám ve skříni pár kousků, na které dneska koukám a říkám si, pane bože, to jsem byla magor. My ženy umíme koruny roztočit, v tom jsme jedničky. Vystřízlivění z utrácení za drahé věci přišlo poměrně brzy. Když je člověk známý, vyrazí jednou, dvakrát ve stejných věcech, potřetí už ho za to rozcupují. Je mnoho jiných věcí, hezčích, které mají trvanlivost delší. Zrovna nedávno jsem objevila božské boty. Doslova jsem z nich omdlela. Probudila jsem se ze snu hned potom, co jsem zjistila, že stojí padesát tisíc. Za to si raději koupím krásnou soupravu zahradního nábytku.

Drahé oblečení si můžete užít při focení. Fotíte se ráda a často?

Jak se rozmohla „nemoc“ Facebooku a Instagramu, vlastní focení je častější, zato mnohem příjemnější. Profesionální je náročnější. Musím se celá změnit a nachystat. Na druhou stranu, nejsem modelka a moc dlouho nevydržím. Proto fotím už léta se stejným týmem, s fotografkou Petrou Ficovou a s make-up artistkou Margitou Skřenkovou. Jsme taková svatá trojice. S nimi je tento čas velmi zábavný a osvěžující.

Dara Rolins a její dcera Laura (7. prosince 2014)

Fotíte pravidelně i dceru Lauru?

Spíš se fotíme průběžně. Já zachytávám ty okamžiky jejího růstu. Jediné společné profesionální focení bylo pro dětský časopis. To byla Laura ještě hodně malá. Plánujeme si brzy pěkné focení, protože z Laury už je velká slečna.

Je víc po vás?

Já myslím, že je to tak napůl. Má asi víc věcí po mě, i toho kluka. I já jako malá jsem moc holčičí nebyla. Jinak velmi krutě, ale v dobrém slova smyslu, je toto podpořeno geny Matěje, který je prostě pankáč.

Vy jste fotila s přítelem Rytmusem v romské osadě luxusní oblečení pro jeden magazín. Jak vás tam přijali?

Patrik tam patří, je jejich král a vše mu přeji. Myslím si, že i já jsem tam celkem dobře zapadla. Patrik často vtipkuje, že mám něco romského v krvi, protože vrtět zadkem podle něj bílý gadžo neumí. Já mám v rodině spíše geny maďarské, ale ty romské by mi vůbec nevadily.

Jak často cvičíte, abyste stále dobře vrtěla zadkem?

Denně chodím do posilovny. Je to součást mé práce, jako když jdete do kanceláře, taky si nemůžete říct, že dneska se vám nechce. Pro mě vypadat a být v kondici je stejně důležité, jako mít dobrý hlas. Navíc cvičení mě udržuje ve střehu, mám totiž tendence lenivět. Cvičím nejen pro kondici, ale aby mě nebolelo tělo. Když jsem byla těhotná, přibrala jsem sedmadvacet kilo a od té doby mě bolí záda.

Plánujete ještě dítě?

Já mám Lauru, ale Patrik by si miminko moc přál. Mluvíme o tom. U mě je to spíše ve vlnách. Na jednu stranu se mi nechce být doma mimo ten hudební kolotoč, na druhou stranu vím, že když vidím Lauru, není pro mě většího štěstí. I pro ni by bylo pěkné, aby měla sourozence. Uvidíme, zda se poštěstí.

Rytmus s Darou dováděli na pláži

Vypadáte pořád skvěle a mladě. Jak to děláte?

Děkuju za poklonu. Důležité je přestat řešit věk, váhu, vzhled. Já si pamatuji období, kdy jsem se strašně snažila, hlídala, kontrolovala a řešila. Teď je to tak, že prostě jsem. Jestli se měním nebo rostu do krásy, spíš je to v hlavě. Zní to jako klišé, ale mám opravdu mnohem větší nadhled.

Jste zastánkyní zdravého životního stylu nebo občas i zhřešíte?

My žijeme a pijeme zdravě, ale zastávám pravidlo, že se nic nemá přehánět. Ani se zdravými věcmi. Nejhorší jsou lidi, co šílí a jsou jednostranně zaměření. Jen zobou zrní nebo jen jedí ovoce, zeleninu. Já to mám jinak. My jíme všechno. Občas zhřešíme, jelikož je vše ve správné rovnováze.

Dara Rolins

Prý jste dobrá kuchařka. Uvaří někdy i Patrik?

On neumí uvařit ani čaj. Aspoň jsem to po něm nikdy nechtěla. U nás vařím výhradně já a musím říct, že z Laury začínám mít velmi šikovnou pomocnici. Dokonce jsme si spolu slíbily, že se přihlásíme do kroužku vaření. Ona sama projevila velký zájem a přinesla i nějaké přihlášky ze školy. Ke kuchyni, k vůním a k chutím nás to táhne obě a Patrik je ten, který to všechno sní.

Jste oba velmi vytížení. Není pro vás těžké trávit čas bez partnera? Jste žárlivá?

Kdybych se s Patrikem potkala před deseti lety, asi bych se zbláznila. Naštěstí jsme se našli v době, kdy naopak umíme oba ocenit přítomnost toho druhého. Tři dny v týdnu jsme intenzivně spolu, víkendy trávíme na cestách a hrajeme. Každý máme svůj svět a ani jednomu nevadí, když já chci být s Laurou a jet za kamarádkou a on zase s kamarády vyrazí na dovolenou. Oba se milujeme, aniž bychom se museli držet za ruce.