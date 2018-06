Dara Rolins: Matěje jsem pozvala na Vánoce k nám domů i kvůli Lauře

"Tento rok nám Vánoce začnou už o den dřív. Domluvili jsme se na tom s Matějem. Pozvali jsme ho k nám domů, kde si 23. rozbalíme pár dárků, uděláme si malé rodinné Vánoce. Na Štědrý večer bude Lola letos s Matějem a jeho rodinou. My s Patrikem budeme spolu v Praze, máme zamluvenou večeři v romantickém hotelu. Den poté si bereme Lauru my a Vánoce pokračují na Slovensku u našich rodin," řekla iDNES.cz zpěvačka.

Dara Rolins miluje tradiční svátky a vánoční menu bude slovenské. Dá si hrachovou polévku, zelňačku, bramborový salát s kaprem a po půlnoci uzené.

"Na začátku večeře nesmí na stole chybět bible, oplatky s medem, aby bylo hodně lásky, a s česnekem, aby nás zdraví neopustilo," prohlásila Rolins, která prý stejně jako její šestiletá dcera stále věří na Ježíška. "Jasně, že Lola na Ježíška věří! Všichni věříme."

Zpěvačka letos připravila netradiční dárek pro svou starší sestru Janu, která 23. prosince slaví narozeniny. Její nový klip Ver mi, který vychází právě den před Štědrým večerem, je také dárkem pro její věrné fanoušky.

"Je pro mě velmi osobní. Je to vůbec poprvé, co jsem kameru vpustila tak blízko do svého života. Režisér klipu Adam Pavelka jako kdyby se mnou pár dní žil. Byl u nás doma, když jsem snídala, loučila se s Laurou, odjížděla na koncerty. Byl s námi na jevišti i v zákulisí. Byl dokonce i na večírku a oslavě mých narozenin, u společného focení s Patrikem pro Elle," prozradila Rolins, která bude oddychovat jen na chvíli. Už na silvestra totiž i s Rytmusem pracují. Hrají v Tatrách, kam se přesunou s dětmi a pár přáteli.