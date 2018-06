Daru Rolins v Los Angeles obdivují i Američané

"Mám tu klid a zázemí, které bych teď v Česku neměla. Chci se vrátit až koncem měsíce, nechtěla jsem být v Praze v termínu nehody. To je taky důvod, proč jsem letos nejela ani do Varů," řekla exkluzivně iDNES.cz Dara Rolins, pro níž je téma nehody stále citlivé, přestože z dlouhého vyšetřování vyplynulo, že jí zabránit nemohla.

Loňský rok si Rolins nedá za rámeček ani z pohledu osobního života. Ve chvílích, kdy byla závislá na podpoře nejbližších, a především partnera, musela čelit jeho nevěře. Vztah s Matějem Homolou byl rázem v troskách. Nyní, několik měsíců po jejich odloučení, kolují informace, že by se Dara chtěla k otci své dcery vrátit. Zpěvačka to ale popírá. "Díky, že se zajímáte, ale na nedostatek mužské pozornosti si fakt nemůžu stěžovat."

Dara Rolins a Matěj Homola

"Chlapi nás nepřestanou milovat, když nás podvedou. A nám nejde přestat milovat jen na přání. V tom vzteku a bezradnosti je to spíš přání, kterému uvěříme. A proto je ten celý proces tak bolestivý. V takových případech ne absence lásky ale ztráta důvěry vztah zabije," vysvětluje Dara Rolins.

K bývalému partnerovi přistupuje racionálně, vychází především z toho, že v rodném listě své dcery jméno otce těžko přepíše. "Matěj pro mě bude vždycky důležitý. Pochopitelně pro něj mám slabost, je to táta mé dcery. Je v ní, když se na ni usmívám a objímám ji. A že jsme v kontaktu? Máme pro to silný důvod. Jmenuje se Laura."

Byt v Los Angeles

Jen co se Dara Rolins vrátí do Česka, pustí se do práce. Bude točit klipy k desce, která vyjde v září, a rovněž nafotí nové fotky, do nichž disk zabalí. "Na desku se moc těším, objeví se na né jména jako Kosheen, Dan Bárta, DJ Trafik, Helena Zeťová, Jana Kirschner, Tomi Popovič nebo Jan Kleník z Ohm Square. Album považuji za nejvíc osobní, jelikož jsem spoluautorem všech písní. Pokud jde o texty, bylo naprosto přirozené zpívat o tom, co jsem prožila, co cítím a jak žiju teď," dodává Dara Rolins.

A Los Angeles? Město andělů ji prý neuvidí naposledy. Není totiž vyloučeno, že sem bude jezdit častěji. Jak prozradila iDNES.cz, chce si zde koupit byt. "Mám pro tohle město slabost. Než odletím, čeká mě ještě pár prohlídek," uzavírá zpěvačka.