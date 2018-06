Dara Rolins: V autě jsem dřív psala esemesky, přiznávám

Dnes už by například nezvedla ruku pro zmírnění trestu za jedno pivo za volantem. "Asi - ne asi, rozhodně! - bych vám na tu otázku odpověděla jinak pár měsíců zpátky a bez přemýšlení bych řekla, že ano, zmírnit. Dnes si říkám, že stačí setina vteřiny a člověk změní bílou v černou. Zhasne světlo, a to navždy."

Dara Rolins tak mluví přesto, že onoho osudného dne nejela rychle a podle svých slov nehodu nezavinila – muž na motorce se vyhýbal díře na silnici a vjel do jejího směru.

Kdysi přitom hodně rychlou jízdu milovala a v roce 2003 se v Řidičském dotazníku časopisu Svět motorů přiznala, že "když mám pod sebou dobré auto, jezdím, co to dá - 240km/h." Nebo na otázku, co ji za volantem nejvíce pobouří, odpověděla: "Lidé, kteří se rozhodli jet pomalu v levém pruhu a nepochopili, že ten je pro rychle jedoucí řidiče, kteří jsou za překročení zákona ochotni zaplatit pokutu a k tomu, co činí, mají důvody jako například převoz nemocné osoby."

"Proboha, vůbec si to nepamatuju. Nepopírám to, ale byla jsem úplná kráva. Omlouvá mě snad jen to, že jsem byla mladá," komentovala dnes tyto sedm let staré výroky zpěvačka, které nehoda změnila život.

