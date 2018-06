Rytmus je romantik, dokazuje Dara Rolins obřím prstenem

"Vyrazilo mi to dech a potěšilo, když asi po dvou měsících chození, když se vrátil z vystoupení, poklekl u postele a navlékl mi na ruku tenhle prsten, který do té doby nosil na malíčku on a má stejný ve větší verzi. Ale podotýkám, že to nebyly zásnuby," řekla Dara Rolins o prstenu, který nosí.

Byl jen jedním z mnoha dárků, které si partneři v průběhu roku dávají. "My máme Vánoce celý rok a je jedno, jestli je to čokoláda, kytka nebo prsten. Já myslím, že když se mají dva lidi rádi, měli by tyhle věci dělat pořád, protože je to důkaz, že na sebe myslí," říká Dara.

Zpěvačka také prozradila, že její dcera Laura si už na Rytmuse zvykla. "Nebylo to hned. Nebyl tam žádný problém, ale Laura si držela odstup. Myslím, že se trošku bála, že by mohla přítomnost dalšího člena rodiny ohrozit její pozici nebo pozici tatínka, nebo že by mě jí Patrik vzal. Bylo vidět, že si vymezovala svůj čas a prostor. Ale trvalo to tak půlrok."