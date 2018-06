Čtyřicátnice Dara Rolins: Oslavy nechystám a od Patrika chci jen lásku

"Svoje kulatiny oslavím jen s těmi nejbližšími. Žádná velká party, ohňostroje, jak to u takových oslav bývá zvykem. Upřímně se těším na konec jedné etapy a věřím v lepší začátek té nové. Od kamarádů jsem dostala výlet cessnou do Vídně. Krásný den, který skončil v divadle na Fantomovi v opeře. A Patrik? Upřímně? Od toho chci jen lásku. Ale jak ho znám, určitě mě ještě překvapí," řekla Rolins.

Jak šel čas s Darou Rolins.

Zpěvačka se narodila 7. prosince 1972 v Bratislavě jako Darina Gambošová, ale vystupovala pod jménem Rolincová. Na televizní obrazovce se objevila již ve čtyřech letech. První album s názvem Keby som bola princezná Arabela jí vyšlo v roce 1983. Posléze patřila do hudební stáje Ladislava Štaidla. V roce 1984 se proslavila úspěšným duetem s Karlem Gottem s názvem Zvonky šťastia.

Od té doby zpěvačka proplouvala různými hudebními styly, spolupracovala se Skipem Martinem z Kool & The Gang, s DJ Tvyksem či Danem Bártou. Byla porotkyní v pěveckých talentových soutěžích.

Teď se věnuje hlavně taneční hudbě a klubové scéně. Její zatím poslední album Stereo vyšlo v roce 2011.

"Tajný recept na mládí? Dělat v podstatě od narození to, co mě baví. To ta svoboda ve mě, euforie, kterou prožívám na jevišti. Fakt, že mě poslouchají mí vrstevníci, kteří na mě, hlavně na Slovensku, vyrostli, a k tomu skutečnost, že mi vedle toho vyrostlo tam i tady v Čechách nové publikum, které mě registruje už jen jako Daru. Být přes 30 let na scéně je fakt něco, za co jsem extrémně vděčná a to mě dělá pořád mladou," řekla zpěvačka. "Úspěch a pracovní satisfakce je totiž skvělý elixír. Moje dcera, přítel, rodina, to je láska, jistota a klid. Bez toho se špatně žije."

Život zpěvačce nedávno zkomplikovala dopravní nehoda. Za usmrcení z nedbalosti jí soud vyměřil dvouletou podmínku, proti trestu se ale odvolala. Rolins je matkou čtyřleté dcery Laury, kterou má s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou. Jejím současným partnerem je slovenský rapper Rytmus.