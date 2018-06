MÓDNÍ POLICIE: Rolins vše pokazila bundou, Sklovská je jako travestita

Případ první: Dara Rolins

Zpěvačka svým outfitem módní policistku nadchla, nebýt té nešťastné bundy. "Ta nám celý model zabila. Má na sobě moc výrazných prvků a působí příliš sportovně, což pak dělá dojem, že si ji někde na chvíli vypůjčila," míní módní policistka a udělila pokutu 200 korun.





Případ druhý: Sisa Sklovská

V případě další slovenské zpěvačky neměla módní policistka slov a rovnou udělila nejvyšší pokutu 500 korun. "Vidíme travestitu. Jasný důkaz toho, že za peníze si vkus prostě nekoupíš," říká.





Případ třetí: Liběna Rochová

Ani slavná návrhářka neodešla bez pokuty. Naopak si za černou nudu vysloužila pokutu nejvyšší. "Celé je to smutné a neforemné. Návrhářka v kimonu působí neupraveně, nevýrazně a strhaně. Na to, že je to odbornice na módu, jsme opravdu zklamaní," říká módní policistka.

Kromě přísné módní policie se pořad Fashion Time, který televize Óčko vysílá ve středu ve 21:45, zaměří na punčochy a ponožky a svůj vkus v tomto směru předvede bývalá moderátorka pořadu Eva Decastelo.