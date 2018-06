Dara Rolins se vlnila v rytmu a Rytmus to schytal od Michala Davida

Přestože Souboje zpěváků v Hlasu ČeskoSlovenska o postup do finále začnou až v neděli, také koučové svedli boj o soutěžící. Michal David si nezapomněl rýpnout do Rytmuse, že sice má dobré klipy, ale nemá tolik zkušeností jako on.

"On má lepší klipy, to je jasný, o tom není pochyb. Já si ale vezmu ten jeho tým na tvůj klip, aby byl taky dobrý," snažil se přemluvit Michal David jednu ze soutěžících.

Rapper si to nenechal líbit a Michalu Davidovi i Pepovi Vojtkovi několikrát připomněl jejich věk.

"Nevím, jestli víš, kolik jim je let, ale já jsem z nich nejmladší. To znamená, že mám k tobě nejblíž," prohlásil Rytmus.

Dara Rolins se většinou snažila výkony soutěžících si užít, a protože s nimi nemohla tančit na pódiu, vlnila se do rytmu alespoň v křesle.

Mnohem krušnější chvilky ale kouče čekaly v Soubojích. Se zpěváky museli nacvičit duety a pak jednoho z nich vyloučit. V každém týmu totiž před finálovými večery muselo zůstat jen šest zpěváků.

Právě v týmu Dary Rolins, která si jako poradkyni přizvala zpěvačku Tonyu Graves, se ukázalo, že ne všichni soutěžící si sedli. Alan Tuscany a Dominika Šuľáková si prý brzy vypěstovali vzájemnou nevraživost.

"Už s ním nedokážu spolupracovat. Nedokážu s ním mluvit, nedokážu s ním zpívat. Je nutné ho poznat a já radši doporučím ho nepoznávat. Já si odzpívám svoje a budu ráda, když ho už nikdy neuvidím," prohlásila zpěvačka.

Podle mladíka šlo naopak o hezkou spolupráci. Jen se s Tonyou Graves dohadoval, jestli není jeho skladba moc vysoko. Zatímco zkušená zpěvačka z kapely Monkey Business tvrdila, že ano, Alan byl přesvědčený, že ne.

