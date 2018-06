Dara Rolins se SuperStar váhala, nelíbily se jí podmínky

"Nechci mluvit o financích, ale je pravda, že ze začátku jsem kvůli nim nabídku zvažovala a nebyla jsem si jistá, jestli ji vzít. Nakonec jsme se ale domluvili a spokojení jsme myslím všichni," říká zpěvačka, jenž má ze všech čtyř porotců nejvyšší honorář. - čtěte Česko-Slovenská SuperStar: z porotců si nejvíc vydělá Dara Rolins

V porotě SuperStar už jednou seděla, bylo to při soutěži na Slovensku, nemá ji tedy podle jejího mínění co zaskočit. Jediný rozdíl se týká dcery Laury. "Dva dny budu bez ní, což pro mě nebude snadné. Soutěž bude probíhat dva dny, v neděli a v pondělí a nevyplatí se mi v neděli v noci vracet domů a tak budu zůstávat na hotelu. Hlídat bude Matěj a já se na jednu stranu těším na to, že se alespoň jednu noc prospím."

VIDEO: Slovenský příběh Ulice všechny šokoval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Táta a partner Dary Rolins Matěj Homola hlídal i v den české premiéry hip-hopového muzikálu Příběh ulice, jenž do pražského Divadla Hybernia přivezla slovenská produkce. Muzikál je na Slovensku velmi úspěšný a tak se na něj těšila i Dara Rolins. "Nejen, že jsem čekala, že to bude skvělý kousek, ale věděla jsem to, Slováci dělají výborné věci. Jsem velmi spokojená, tanec a muzika byly geniální," konstatovala.

V muzikálu, který vedle Rolins shlédlo i několik českých známých osobností, například Miss Iveta Lutovská, Yemi, nebo Pavel Vítek s Janisem Sidovským, účinkuje například syn slavného herce Mariana Labudy, vítěz slovenského kola Eurovision song contest 2009 Kamil Mikulčík, který hraje hlavní postavu Nika nebo taneční seskupení Old School Brothers, které se stalo vítězi televizní soutěže Slovensko má talent.

VIDEO: Mladý Labuda je celý tatínek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do divadla nedorazil bez jakékoli omluvy či vysvětlení Sámer Issa, který si na muzikál přitom rezervoval čtyři V.I.P. vstupenky.