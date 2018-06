Dara Rolins se stáhla do ústraní, tragickou nehodu potvrdila manažerka

"Je to natolik smutné a ochromující, že nemám sil popisovat, jak a co se stalo. Dara měla autonehodu, při které zemřel člověk, nikoho nesrazila, nezabila," píše na oficiálních stránkách Dary Rolins manažerka Eva Skallová.

"Darča je v pořádku... Moc se omlouvám za strohost, ale fakt jsou chvíle, kdy se slova zdají být prázdná. Mám vás ráda a těším se v lepších časech," stojí dál v prvním oficiálním prohlášení.

Dara Rolins, její dcera Laura a manažerka Eva Skallová

Dara Rolins se před světem zcela uzavřela, její telefon je stále vypnutý a dokonce nereaguje ani na zprávy přátel a blízkých kolegů.

Tragická nehoda se stala v sobotu odpoledne v pražské ulici V Šáreckém údolí. Motocyklista se tudy vracel z rybaření ke své rodině. Na malé motorce, která prý nejede víc než 40 km za hodinu, se v zatáčce srazil s protijedoucím autem, když se snažil vyhnout prasklině na vozovce.

Řidič malého motocyklu podle policie utrpěl při střetu zranění, kterým přibližně po třech hodinách v nemocnici podlehl.

"Dara Rolins do něj nabourala mercedesem na velkých kolech. Prostě to do něj napálila takovým způsobem, že zůstal ležet a na operačním sále vykrvácel," řekla v televizi Prima manželka zesnulého muže.

O tom, že auto skutečně řídila zpěvačka, ví od první chvíle. "Víme to od vyšetřovatelů, protože tam byly ty papíry a kdo to nahlásil. Ano, byla to Dara Rolins," prohlásila v sobotu.

Jestli nehodu způsobila řidička automobilu, nebo řidič na motocyklu, není stále jasné. O všem rozhodnou až vyšetřovatelé. "Zatím nebudeme poskytovat žádné informace," uvedla mluvčí pražské policie Ivana Ježková.