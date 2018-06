Dara Rolins: První rande jsme měli na posedu

Jaroslav Bednář

hokejista, přítel Dary Rolins

Hokejový útočník Slavie, jeden z účastníků nedávného finále extraligy, se narodil 9. listopadu 1976. Je odchovancem Slavie, kam se loni vrátil, ale svého času hrál i za Spartu. Působil také ve Finsku, v klubech NHL Los Angeles a Florida a v ruském Omsku. Tam byl jeho spoluhráčem kamarád Jaromír Jágr. Je ženatý, jeho žena žije s jiným partnerem a jsou v rozvodovém řízení. Má šestiletou dceru.

* Jaká je Dara partnerka

To je těžká otázka. (Dara: „Jak těžká? Tak buďto je to nanic, nebo je to dobrý!“) Je to výborný.

* Její vztah k vaření

Umí vařit. Párkrát nám přinesla do kabiny koláč. Máme totiž takovou pěknou tradici, že manželky a přítelkyně pečou různé dobroty. Ti, kteří Daru neznali, byli asi překvapení, že zpěvačka umí péct.

* Co máme společného

Jsme žraví jak mufloni. Máme stejné chutě: řízky, suši... Oběma nám chutná pivo.

* Proč jsem rád v lese

Máme s kamarádem pronajatý kus nedaleko Prahy. Jezdíme nejen lovit, ale taky se staráme o zvěř. Aby měla v zimě co jíst a podobně. Příroda je pro mě důležitá, do lesa utíkám pokaždé, když mám volno. A Dara nosí štěstí. Když je se mnou, lov je úspěšný.

* Jak jsme vybírali psa

Měl jsem podmínku: musí být lovecký, aby do lesa chodil se mnou. Jenže jsme nechtěli moc velkého. Pak jsme na internetu našli nejmenšího loveckého psa, rasu Jack Russel. Když mu byly tři měsíce, Dara s ním přijela za mnou na Sibiř. Chodil jsem s ním na cvičiště, měl jsem na něj dost času a teď nám to spolu skvěle jde.

* Co mě překvapilo na Sibiři

Obrovská chudoba a sociální rozdíly. Tady na to nejsme zvyklí, ale tam se lidé dělí na opravdu velmi bohaté a velmi chudé. Běžně žijí v dřevěných chatrčích bez vody. Není tam zrovna bezpečno. Když jsme si chtěli někam vyrazit, mohli jsme do pěkného rekreačního areálu za městem, který hlídala bezpečnostní služba. Byl to zvláštní pocit.

* Jaký má Dara smysl pro humor

Skvělý. Největší radost mi udělá, když mi na záznamníku nechá zprávu. Moc rád mám i její textovky. Když má formu, směju se jim ještě dlouho.

* Čím si děláme radost

Já jsem stále ve fázi, kdy jsem šťastný z každé společné chvíle. Volného času máme málo, tak jsem rád, když jsme doma. (Dara: „Jára mi udělá největší radost, když mi přinese kytku. Na to by muži fakt neměli zapomínat.“)

Dara Rolins

zpěvačka, přítelkyně Jaroslava Bednáře

Už jako dítě vystupovala v pěti televizních muzikálech. Na Slovensku prodala čtvrt milionu desek. Proslavil ji duet s Karlem Gottem Zvonky štěstí z poloviny osmdesátých let. Z rodné Bratislavy se přestěhovala do Prahy a začala sólovou kariéru. V roce 1993 odjela do Spojených států, pak zpívala převážně v angličtině. Po návratu do Prahy vystupovala se skupinou Sexy Dancers, rozjela další hudební a taneční projekty. Narodila se 7. prosince 1972, je svobodná, bezdětná.

* Jak prožívám zápasy

Kdysi jsem fandila Slovanu, jako dítě jsem chodila v Bratislavě s tátou. Teď sleduju Járovy zápasy, abych ho podpořila. Ale žádnou divočinu nepředvádím. Nechci vzbuzovat velkou pozornost.

* Kam jsme šli na první rande

Nasedla jsem k Járovi do auta a překvapilo mě, že je oblečený jako myslivec. Odvezl mě do lesa a vzal na posed. Zkrátka romantika, místo kavárny posed.

* Moje vzpomínky na Sibiř

Když hrál Jára v Omsku, tak jsme spolu začínali. Vždycky jsem za ním přijela, pak jsem si odskočila domů vydělat penízky, zaplatit účty a zase se za ním vracela. Už jen let na Sibiř byl zážitek. Tři hodiny do Moskvy, pak několikahodinové čekání. Nikdy nevíte, kdy poletíte, řídí se to podle počasí. Bylo to dobrodružné a náš vztah to posílilo.

* Jak jsme zvládali zimu

Extrémem bylo minus osmatřicet. Ale na Sibiři je zima suchá a nefouká vítr, takže se dá přežít. Někdy se mi zdá zdejší zima nepříjemnější. Ta sibiřská je nádherná.

* Jak se mě dotýká, že Jaroslav není rozvedený

Netrápím se. Spíš je mi líto, že se trápí on. Mohlo to být dávno vyřešené, Jára už mohl mít klid a čas na svou šestiletou dceru. Na našem vztahu to nic nemění. (Jaroslav: „Máme jasno, chceme být spolu.“)

* Náš vztah k večírkům

Někde o mně napsali, že jsem večírková královna. Jenže já se na ně nechodím bavit, vystupování na takových akcích je moje práce. Společně chodíme minimálně. Za dva roky, co jsme spolu, jsme byli jen na jedné party a přehlídce od Diora. Jára se na večírcích moc nebaví, chodí tam lidé, které nezná.

* Na čem teď pracuju

Dokončuju desku, za měsíc by se měla prodávat. Pak vyrazím na turné. Podílela jsem se i na hudbě a textech, psala jsem o tom, co prožívám, o lásce... (Jaroslav: „O lásce? Tak to bude o mně?“)

* Jak Jaroslav rozumí hudbě

Tak o tom snad radši nebudeme mluvit. (Jaroslav: „Jo, jsem antitalent. Ale když má Dara vystoupení, chodím se na ni dívat rád. To mě baví.“)