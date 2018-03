Dara a Rytmus se rozešli. Nebudeme plakat, ani na sebe házet špínu, tvrdí

„V životě jsou situace, kterým se člověk musí postavit čelem. Když na něm máte razítko jako my dva, čelíte hromadě lidí naráz. Často i v momentech, které chce člověk řešit za zavřenými dveřmi, ne veřejně, před celým světem. Náš život je ale veřejný a tak to je i s našim vztahem. Ještě dřív než od nás. Rozcházíme se. Bohužel, je to tak,“ napsala zpěvačka na Instagramu.

Dvojice oznámila rozchod po sedmi letech vztahu. Fanoušky poprosili, aby se zdrželi komentářů a dodali, že se rozhodli svobodně a dobrovolně.

„Neuvidíte nás plakat, ani na sebe házet špínu. Žádná není, rozcházíme se v míru. A právě z důvodu, že jsme si i nadále extrémně blízcí, bylo hodně těžké si už před pár měsíci přiznat, že se náš vztah unavil a vyslovit slovo konec,“ dodala.

Dara Rolins svou první desku vydala už v 9 letech, ve 12 pak ovládla hitparády duetem Zvonky štěstí, který nazpívala s Karlem Gottem. Jako porotkyně se objevila v soutěžích Česko Slovenská SuperStar a Hlas ČeskoSlovenska. S expřítelem Matějem Homolou má dceru Lauru.

V roce 2011 se dala dohromady se slovenským rapperem Patrikem Vrbovským, který vystupuje pod jménem Rytmus.

Rytmus na slovenské hudební scéně působí od roku 1992, Kromě rapu se věnuje také beatboxu. V roce 2001 se setkal s rapperem Ego a DJem Anešem a založili kapelu Déjavu, později známou jako Kontrafakt. V roce 2006 Rytmus založil vlastní vydavatelství Tvoj tatko records. Mezi jeho největší hity patří Príbeh, Zlatokopky, či kontroverzní píseň Jebe. V roce 2015 představil film o svém životě RYTMUS sídliskový sen.

Dara a Rytmus v roce 2014 promluvili o svém vztahu: