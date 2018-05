Dara Rolins o rozchodu: Iniciativa říct finální ne přišla z mojí strany

„Je to obrovský problém! To, co je baví na začátku, je po nějaké době největší překážka. Nejdřív je to výzva a pak, když už mě mají, chtějí to zklidňovat. To pak úplně cítím, jak se opratě utahují, a říkám si, no počkej, ale já nebudu zpomalovat,“ řekla Dara Rolins.

Právě Rytmus ale prý zpěvačce stačil v tempu. „Ale není to jen tím tempem. Náš životní styl si byl v mnohém podobný,“ řekla.

I když to pro zpěvačku byl její nejdelší vztah, ani ten nakonec nevyšel. „Asi proto, že jsme v tom tempu běželi každý sám. A když jdete moc vedle sebe, taky to není dobré. Potkávat se jen večer doma, míjet se... K rozchodu jsem se odhodlávala dlouho. Pocity jsme měli určitě obdobné, cítili jsme to oba, ale iniciativa říct finální ne přišla z mojí strany,“ uvedla.

Přestože takové to „potkávání se doma“ je pro mnohé lidi u dlouhodobějších vztahů asi normální vývoj, Dara to tak necítí. „Já to tak ale nechci. Kdyby mi bylo sedmdesát, tak si řeknu - jasně, co řešíš. Ale teď je na mě ještě brzy. Uvidíme, co se mnou bude,“ řekla.

„Teď mám období, kdy vím, že je na mě upřena pozornost a každý má potřebu se tvářit, že se mnou soucítí nebo že by se měl zeptat, jak to zvládám. A taky má každý na náš rozchod s Patrikem svůj názor,“ dodala pro čtvrteční Magazín DNES.