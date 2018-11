Přeji Patrikovi, ať je šťastný a má spoustu dětí, říká Dara Rolins

Zpěvačka promluvila o svých zkušenostech s bulvárem, se kterým si za léta v showbyznysu užila dost. Je přesvědčená, že díky Instagramu a Facebooku, kde hodně přispívá, novinářům práci dost ulehčila.

„Ale pořád jsou ještě někteří, kteří zavolají a chtějí si ověřit informace. Zeptají se, jestli můžou použít fotku. Jsou i ti, kteří píší jenom pomluvy a mají pocit, že ty špatné věci prodávají víc,“ řekla Dara Rolins na Impulsu.

Podobně to bylo i v případě rozchodu s Patrikem Vrbovským, se kterým tvořila pár sedm let.

„Jo, to taky zavolali. Mně se o tom ale nechtělo mluvit. S Patrikem jsme se domluvili, že uděláme v jeden den prohlášení. Měli jsme za to, že by to mohlo novinářům stačit. Nestačilo, a tak vznikla spousta nepravdivých verzi. Rozešli jsme se v míru, v pohodě a přeji Patrikovi, ať je šťastný a má spoustu dětí,“ prohlásila.

Sama vychovává desetiletou dceru Lauru, kterou má s hudebníkem Matějem Homolou. Zpěvačka přiznala, že Laura by chtěla účinkovat v jejích videoklipech.

„Ano, chce. A taky ví, že až bude ten správný čas, tak se někde objeví. V jednom mém klipu už se ukázala. Hrála taky u svého táty, s kapelou Wohnout, kde byla za kočičku,“ řekla Dara.

Dara Rolins, její dcera Laura a pes Foxy

„Genetická výbava u ní je. Já i její tatínek jsme úspěšní v tom, co děláme, a děláme to rádi. Takže u Laury nehrozí, že bychom si na ní splňovali sny o hvězdné kariéře jako rodiče, co si přejí, aby jejich dítě dosáhlo toho, na co oni ne. Co se týká výchovy Laury, jsme od začátku za jedno. Matěj by to určitě potvrdil, že z ní roste normální, obyčejná, slušná holka. Někdy zlobí, ale to jako každé dítě v deseti letech. I co se týká školy, se shodujeme,“ dodala.