Přeji mu štěstí, děti i rodinu, říká Rolins o Rytmusovi a jeho Jasmině

Od rozchodu s Rolins se Vrbovský prezentuje na sociálních sítích jako muž, který po letech konečně našel své životní štěstí. Tím má být jeho nová, podle slovenského bulváru údajně těhotná přítelkyně, moderátorka Jasmina Alagič (29).



Ta čelí denně komentářům o svém vzhledu. Podle mnoha diskutérů na sociálních sítích je jasné, že moderátorka prodělala několik plastických operací, ale sama přiznala jen lehkou úpravu rtů.

„Před dvěma lety jsem si nechala napustit kyselinu do vrchního rtu. Každý, kdo se o to zajímá, ale ví, že do půl roku to zmizne, takže nemám udělané nic a zatím o tom neuvažuji,“ prozradila Jasmina na Instagramu.

Dara Rolins se s Rytmusem krátce po rozchodu majetkově vypořádala. Dům v Tuchoměřicích pořídili společně, a tak musel jeden toho druhého vyplatit. Vrbovský dostal polovinu hodnoty domu, což by mělo být 10 milionů korun. Zpěvačka v domě zůstává se svou dcerou Laurou a podle svých slov je spokojená, že nyní může o veškerých případných změnách bez jakýchkoliv komplikací rozhodovat sama.

„Nebolí mě srdce, ani hlava a jsem fakt v pohodě. Rozešli jsme se v dobrém. Předevčírem jsme si dokonce psali. To, že Patrik prožívá novou lásku, mu přeju a způsob, jakým to prožívá... to je na něm a jeho věc,“ tvrdí zpěvačka v rozhovoru pro TOP STAR na Primě.

S chováním svého bývalého partnera, který se na sociálních sítích prezentuje, jako když prožívá svou první opravdovou lásku, prý zpěvačka problém nemá a řeší celou situaci méně než její okolí a přátelé. „Je to jeho život a jeho volba. Strašně moc mu přeji štěstí, děti, rodinu a všechno to, po čem touží a taky to asi konečně dostane,“ pokračuje Rolins.

Sama nechává příchod nové lásky na osudu. Potřebuje prý prostor a čas. „Uvidíme, co se stane. Nedokážu hned přeskočit na plný koule do nového vztahu. A taky je pro mě velký rozdíl mezi zamilovat se a milovat,“ doplňuje zpěvačka.