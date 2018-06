Dara Rolins: Chci vymezit pravidla péče o dceru bez emocí a afektu

"Soudit se kvůli tomuto problému nebudeme. Je potřeba korektně vymezit pravidla, která budou pro oba závazná. Bez emocí, afektu, doufám že i bez médií," popsala Dara Rolins.

S Matějem Homolou dosud vychovávali dceru bez problémů ve střídavé péči. Zpěvačka ale nesouhlasila s nápadem Matěje Homoly, aby tak malé dítě vzal na výlet s batohem po Indii.

Dara Rolins a její dcera Laura Matěj Homola s dcerou Laurou

Bývalí partneři kvůli tomu k soudu budou muset, protože pravidla péče o dítě musí být právně ošetřena. Dara Rolins ale věří, že vše proběhne bez dlouhých tahanic.

"Jsme dospělí, rozumní lidé a respektujeme fakt, že Laura je naše, ne výlučně má ani výlučně Matěje. Nejsme hloupí a jde nám o její štěstí, takže věřím tomu, že se dohodneme," řekla Dara.

V květnu ji čeká ještě soud kvůli nehodě z léta roku 2010, kdy pod koly jejího vozu zahynul člověk. To ji bude trápit už navždy. "Je to nesdělitelný pocit, čímž nechci říct, že bych někomu přála to prožít, aby věděl, o čem mluvím. Řídím dál, vstávám a usínám..., protože život jde dál. To, že mě to nikdy nepřestane trápit, vím už teď," napsala čtenářům Revue.

Dara Rolins a její tým na VIP party Hlasu ČeskoSlovenska (3. dubna 2012)

Tuto neděli se představí i se svými svěřenci v přímém přenosu Hlasu ČeskoSlovenska a chystají i společnou píseň. Rolins prozradila, že to bude hit od zpěvačky Gwen Stefani.