Dara Rolins odletěla do Bulharska, chce dopřát klid své dceři

"Jsme v Bulharsku. Celé to bylo neplánované ve snaze dostat děti na vzduch a pryč ze stresu," řekla manažerka zpěvačky Eva Skallová, která společně se svou dcerou Charlottou Daru Rolins do zahraničí doprovází. Rozhodnutí opustit Čechy bylo prý hlavně v zájmu malé Laury, pro kterou bylo skrývání před veřejností velmi náročné.

Dara Rolins se totiž na radu svého právníka Roberta Vladyky uchýlila do ústraní a o nehodě, která se jí stala přesně před týdnem, se nevyjadřovala.

Kdy se zpěvačka do Čech vrátí její manažerka neuvedla. Vzhledem k tomu, že nebyla z ničeho obviněna, policie na její přítomnosti netrvá. Zatím pokračuje ve vyšetřování. V současné době pátrá po svědcích nehody. Krátce před srážkou totiž místem projížděl cyklista, který by mohl do celého případu vnést jasno.

Podívejte se na místo nehody Projeli jsme zatáčku, v niž havarovala Dara Rolins

Tragická nehoda se stala v sobotu 10. července. Zpěvačka se svým vozem Mercedes Benz přijížděla krátce po dvanácté hodině ulicí V Šáreckém údolí od ulice Horoměřická. V pravotočivé zatáčce se střetla z nezjištěných příčin s třiašedesátiletým Jindřichem Rotreklem, který jel na skútru. Ten pak po třech hodinách v nemocnici svým zraněním podlehl.