Patrik mě vyfasoval s balíčkem starostí a trápení, říká Dara Rolins

"Někdy si říkám: Že se na mě raději nevykašle. Dostal mě jako rozbitý hrnek. Vyfasoval mě s balíčkem starostí a trápení. Naskočil do mého života, který je jako rozjetý vlak. Jenže zrovna nejede vyhlídkovou trasou přes prosluněné louky. Cítím k němu za to respekt. A dík. Je pro mě něco jako záchranný kruh," řekla zpěvačka o Rytmusovi v rozhovoru pro Magazín MF DNES.

Pár se poznal před šesti lety, když nahráli písničku Party DJ a pak se několikrát potkali na různých akcích. Rapper prý zpěvačku něčím iritoval a zároveň lákal.

"On má to, co se ženám líbí už od pravěku. Mám s ním pocit, že mě ochrání. Že kdyby se něco stalo, skočí pro mě do ohně, vytáhne mě a všechny přepere," říká zamilovaná zpěvačka.

Rolins prý poslední dva roky byla často smutná a bez energie. Příchodem Patrika ale její život zase nabral směr.

"Pozitivní zpráva pro všechny ženy, kterým už není dvacet, mají dítě a spoustu starostí: Zase můžeme rozkvést," míní zpěvačka, která společně s přítelem účinkuje v show Hlas ČeskoSlovenska.

Kromě neshod s otcem své dcery Laury Matějem Homolou, čeká zpěvačku 16. května soud kvůli autonehodě, při níž zemřel motocyklista.

Rolins potvrdila, že k soudu přijde. Jednání však bude možná zrušeno, protože její obhájce podal námitku podjatosti proti soudkyni Zápalkové.

Zpěvačka opět zopakovala, že za nehodu vinu necítí. Prozradila také, že už nemá auto, kterým motocyklistu srazila.

"Ten mercedes jsem prodala. Nejdřív jsem si sice říkala, že auto za to nemůže, ale přece jen jsem v něm měla zvláštní pocit," dodala zpěvačka s tím, že na nehodu nikdy nezapomene a bude s ní žít celý život.