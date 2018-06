Svatba s Patrikem není v plánu, říká Dara Rolins

"Překvapilo mě to stejně jako vás, jako moji mámu, Patrikovu mámu. Je to nesmysl. Přestože se hodně milujeme a je nám spolu dobře, tak svatba ani nebyla zmiňovaná, ani není v plánu, natož aby proběhlo nějaké datum," prohlásila zpěvačka.

Spekulace o zásnubách a plánované svatbě podpořily také stejné prsteny, které pár nosí od své dovolené na Bali, kde byli na jaře (více zde).

Rytmus a Dara Rolins v Hlasu ČeskoSlovenska

"Dostala jsem ho jen tak, protože Patrikovi přišlo asi romantické, abychom měli stejné prsteny. Protože jsme od začátku věděli, že k sobě patříme, že spolu budeme i bez svatby," řekla Rolins, která s přítelem tráví spoustu času i pracovně.

Oba totiž účinkovali coby koučové v hudební show Hlas ČeskoSlovenska. Ponorková nemoc jim ale rozhodně nehrozí. Rýsuje se dokonce i další společný projekt.

"Je na světě takový polotovar, muzika od Tomiho Popoviče, autora mé písničky Nebo, peklo, raj, která byla loni největším hitem na Slovensku. Teď to vypadá, že bychom si dali duet s Patrikem. Je to tak, že nechceme nic uspěchat a předběhnout události. Myslím, že není důvod někam pospíchat, takže emoce rozhodnou. S Patrikem ale spolupráce pokračuje, po těch osmi měsících, co jsme spolu, rozhodně máme v plánu prohloubit spolupráci i na hudební úrovni," dodala zpěvačka.