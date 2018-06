Soud s Darou Rolins byl odročen, zpěvačka se dalšího stání nezúčastní

Soud s Darou Rolins začal ve středu v 9 hodin. Zpěvačka přišla v doprovodu své manažerky Evy Skallové a právního zástupce Roberta Vladyky. Oči kryla za tmavými brýlemi. Ty sundala až po odchodu fotografů. V soudní síni se setkala s vdovou po zesnulém motocyklistovi Olgou Rotreklovou a její dcerou.

Jako první vypovídala Dara Rolins. Soudu řekla, že onoho dne jela s dcerou na Slapy, byla odpočatá a nepožila alkohol ani žádné léky. Cestu prý dobře znala a jela rychlostí maximálně 40 kilometrů v hodině. Její dcera chtěla pití, tak jí ho podala pravou rukou, zatímco levou držela volant. Nejdřív míjela cyklistu a v další zatáčce muže na motocyklu. Po střetu okamžitě šlápla na brzdu. Pak prý zkontrolovala dceru a šla ke sraženému muži. Když volala záchranku, byl ještě při vědomí.

Dara Rolins u soudu se svým právním zástupcem Robertem Vladykou

Po přestávce vypovídala vdova Olga Rotreklová. Popsala, jak jí policie volala, že je manžel na operačním sále a pak že zemřel. Rolins ji prý po nehodě nekontaktovala. Až tři dny potom ji navštívil právník s dopisem, kde zpěvačka popisovala, jak je jí to líto. Pak už se prý vše dozvídala jen z novin. S pohnutím v hlase řekla, jak jí ublížily zprávy, že měla chtít deset milionů. "Dodnes jsme se o penězích nebavily," řekla Rotreklová a po své výpovědi se rozplakala.

Satisfakcí by pro ni bylo, kdyby zpěvačka přiznala vinu. "Jsem ráda, že se to dostalo aspoň k soudu. Ať uzná, že se nekoukala na cestu a že nebrzdila, protože ho neviděla. To je jediný, o co jde. Kdyby jela 40 kilometrů za hodinu, zabrzdí na místě. Jestli se věnovala něčemu jinému, jak to tvrdím od začátku, tak to je její problém, že to nepřizná," řekla Rotreklová.

Olga Rotreklová s dcerou

U soudu vypovídal i cyklista Jan Veverka, který místem projížděl v době nehody. Veverka vypovídal ve prospěch Rolins. Uvedl, že místo je nepřehledné a že zpěvačka jela přiměřenou rychlostí. Rolins byla dle jeho slov z nehody nešťastná.

Výpovědi znalců se různí

Ve prospěch Rolins mluvil i soudní znalec Pavel Winkler, který tvrdí, že Jindřich Rotrekl jel v protisměru. Rolins podle něj jela rychlostí 39,4 kilometru v hodině. Během jeho výpovědi Olga Rotreklová kroutila nesouhlasně hlavou.

Po přestávce ale vypovídal další znalec Ivan Krejsa. Ten tvrdí, že Rolins mohla nehodě zabránit. "Otázka brzdění je nepodstatná. Nejely proti sobě dvě auta. V případech, jako je tento, lidé uhýbají. Viděli se nejpozději 1,2 sekundy před střetem. Mohli se vyhnout," řekl.

Soudkyně poukázala na to, že ačkoli znalci vycházeli ze stejných parametrů, jejich posudky se liší. Zatímco Winkler uvedl, že se střet odehrál v jízdním pruhu řidičky, Krejsa tvrdí, že auto Rolins bylo větší částí v protisměru. Winkler ale připustil, že vina mohla být na obou stranách.

Soudkyně potom jednání odročila na 14. března, kdy budou vyslechnuti další znalci a policisté. Dara Rolins bude v té době v zahraničí. Souhlasila ale s tím, aby byla souzena v nepřítomnosti.

Při odchodu ze soudní síně si zpěvačka vyslechla od vdovy pohrdlivou poznámku: "Jděte se rekreovat." Rolins na to jen smutně odpověděla: "Na shledanou."

Nepočítám s trestem

Dara Rolins doufala, že soud udělá konečně tečku za noční můrou, která ji od osudného dne provází.

"Mně je ta situace velmi líto. Mrzí mě i to, kam až se to po roce a půl dostalo, dnes to nebylo poslední šetření, takže to celé pokračuje dál," řekla pro iDNES.cz při odchodu od soudu.

Stále tak nad ní visí hrozba trestu. Zpěvačka je ale přesvědčená o své nevině a vězení se neobává.

"Už to, že se musím vyrovnat s touto událostí, je největší trest. S žádným jiným trestem nepočítám," řekla Rolins. "Nepočítám s tím ani na jednu vteřinu, protože za tím volantem jsem seděla já a vím úplně přesně, co se stalo, jak to bylo. Jedna věc je, že mě to nesmírně mrzí a myslím si, že to je trest pro každého, kdo jen trošku zažil něco podobného, ztratil někoho blízkého, ocitl se v podobné situaci. Jednoduše, být v nesprávný moment na nesprávném místě. Nepřeji to nikomu," dodala.

Dara Rolins 10. července 2010 svým autem Mercedes Benz srazila třiašedesátiletého Jindřicha Rotrekla, který v zatáčce pražské ulice V Šáreckém údolí jel na skútru. Muž byl okamžitě po srážce převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde však po třech hodinách zemřel. Za usmrcení z nedbalosti zpěvačce hrozí trest od jednoho roku do šesti let.

Zpěvačka čelila obvinění už předloni. Státní zástupkyně je však po její stížnosti stáhla pro nedostatek důkazů. O několik měsíců později ji však policie obvinila znovu, důvodem byl nový znalecký posudek, podle něhož jela v protisměru, a proto je za smrt řidiče zodpovědná.

Advokát zpěvačky Robert Vladyka nechal vypracovat další posudek, který potvrdil závěry toho prvního.

Zpěvačka rodině zesnulého nabízela odškodné, ale ta to odmítla. "Dara Rolins do něj nabourala mercedesem na velkých kolech. Prostě to do něj napálila takovým způsobem, že zůstal ležet a na operačním sále vykrvácel," řekla po nehodě manželka zesnulého muže, které zpěvačka poslala soustrastný dopis.