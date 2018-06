Dara Rolins na Bali relaxovala, slavila a přemýšlela o svatbě

"Lola miluje bílou barvu. Takže dostala bílé šaty až na zem, teď máme totiž i období, že všechno musí být až na zem. Dostala bílý dort s bílými květy, bílý závoj, bílé bonbony a všude byly bílé balonky. Vypadalo to téměř jako svatba. Byla jsem dojatá a říkala jsem si, že jednou, za pár let, budu takhle stát a těšit se, když Lola někomu řekne své ano," prozradila iDNES.cz Dara Rolins.

Podle zpěvačky je Bali jedno z nejkrásnějších míst na světě a na dovolenou se tam vydala se svojí manažerkou, její dcerou a dalšími holkami.

"Nás tam bylo víc. Během měsíce nás přijely navštívit dvě dobré kamarádky a vlastně se tam vyměnili čtyři další lidé. Přijeli, odjeli. Měli jsme takový malý domeček se třemi ložnicemi, obývákem a bazénem uprostřed. Celou dobu tam bylo rušno. Poslední týden všichni odjeli a dorazil Patrik a bylo super," dodala zpěvačka s úsměvem.

"Oddechli jsme si normálně, jako na dovolené. Byl jsem tam jenom osm dní," řekl Rytmus.

"U člověka začne moment odpočinku po čtrnácti dnech, mám to odzkoušené i na svém těle. Člověk skutečně zpomalí, přemýšlí jinak a tím, že jsem měla většinou vypnutý mobil i počítač, jsem měla čistou hlavu. A ten měsíc jsem byla stoprocentní máma," pochvalovala si Dara, kterou překvapily informace v bulváru, že kašle na svůj tým v Hlasu ČeskoSlovenska, protože odjela pryč.

"Není to pravda. Během toho měsíce jsem totiž byla i v kontaktu s lidmi, kteří se podílejí na pořadu, s dramaturgy, s nimiž rozhodujeme o tom, kdo bude co zpívat. Velice zodpovědně jsem každému svěřenci z mého týmu vybrala písničku. Mám je tak nastudované, že ani netuší jak," prohlásila koučka.

Rytmus a Dara Rolins na VIP party Hlasu ČeskoSlovenska (3. dubna 2012)

"Chci jim maximálně vyjít vstříc v tom, že je potřeba prosadit jejich kvality. Je jasné, že jsou talentovaní, jinak bych si je nevybrala. Vím, že každý je v něčem lepší a stejně jako ostatní lidé mají i své slabosti," míní zpěvačka, která má ve svém týmu dva horké kandidáty na vítěze.

"Nevím, kdo řekl takovou hloupost, že Patrik má nejsilnější tým. On se tím chlubí, protože kdo jiný by ho pochválil, když ne on sám?! Ale ne, dělám si legraci. Samozřejmě vnímám silnou konkurenci, protože v každém týmu je hvězda, ale v mém jsou dvě," dodala zpěvačka.

Michal David, Rytmus, Dara Rolins, Pepa Vojtek a Leoš Mareš

V neděli večer začnou přímé přenosy pěvecké soutěže a už v pondělí vypadne někdo z týmů Pepy Vojtka a Rytmuse. Svěřenci Dary Rolins a Michala Davida přijdou na řadu v neděli 15. dubna.