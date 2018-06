Dara Rolins o dceři Lauře: Tátu si omotala kolem prstu

"Zpunktovala to všechno moje těhotná manažerka Evička. Podezřívám ji, že se totiž trochu nudila, když teď neděláme showbyz, proto zaranžovala něco, co by se nás týkalo," vysvětluje Dara, jak se k akci plné dětí různého věku nachomýtla. Dětský koutek Chicco & Čásek patří k libeňské Pizzerii u Divadla, kterou provozuje otec právě její manažerky a tak originální plán dcery rád podpořil. "Teď se budeme mít všechny čtyři kde scházet - já, Laura, Eva a její Charlotka, která se narodí v srpnu."¨

Svou maminkovskou roli si Dara pochvaluje. Oproti varování známých, kdy čekala, že se po porodu bude hroutit, jde prý všechno naprosto hladce. Samozřejmě také díky tatínkovi Matěji Homolovi, který se o dceru rád postará. "Je z ní naprosto nadšený, Laura si ho takhle omotala kolem prstu," ukazuje šťastná maminka. "Přebaluje, chodí na procházky, koupe. Dokonce začal dřív než já, protože já se ji bála chytit. Osvědčil se ve všem, nemá problém si ji vzít na dvě tři hodiny a já mám pak čas se natáhnout, nebo si napustit vanu."

K jejich klidu prý také hodně pomohlo, že se přestěhovali na venkov. "Malá je tam hrozně v pohodě, dobře spí a vůbec nebrečí. Jen když má hlad a prdy," směje se Dara. Baráček na Vyžlovce mají ale zatím jen pronajatý. "Kousek dál jsme právě teď začali stavět svůj. Bude to takový bungalov bez schodů, kvůli Lauře," podotýká. Proto také opustila mezonetový luxusní byt, ovšem plný schodů, v pražských Dejvicích. "Ten se opravdu nehodí pro rodinu," říká. "Asi ho budu pronajímat, ale chtěla bych si v Praze ještě nějaké hnízdečko pořídit, které by se podřídilo potřebám Laury."

Zatím si ovšem ráda užívá klidu venkovského života, díky němuž také rychle shodila těhotenská kila. "Ještě mi schází kousek, abych se dostala na svou obvyklou váhu a jelikož kojím, nedržím žádné diety. Ale opravdu poctivě chodíme s Matějem a Laurou na velké procházky lesem. Denně ujdeme i sedm kilometrů. Musím říct, že to je nejlepší tělocvik," radí všem ženám Dara Rolins.