Dara Rolins: Poprvé bydlím ve svém. Dům ale zatím sdílím s dělníky

„Zatím dům sdílíme pořád s pěti dělníky, kteří vždycky v osm ráno naběhnou a ještě tam něco vrtají, mění, měří. Zítra dorazí truhláři a tak. Máme to tam veselé. Ale je fakt, že už jsme ve svém. Je tam dobrá atmosféra. Spí se nám tam dobře,“ řekla Dara Rolins.

Zpěvačka přiznala, že se jí první noc v nové posteli nezdálo nic. Poslední dny si totiž kvůli stěhování v hlavě stále promítá pytle, krabice, šroubky, kladívka, barvy, látky, závěsy.

„Ale Laura měla výborný sen. Celou noc se jí zdálo o jídle. Ráno se probudila a říká: ‚Maminko, já mám takový hlad!’ Tak jsem se smála a zeptala se, o čem se jí zdálo, že se jí to splní. A ona: ‚O tom, že byl celý stůl plný muffinů.’ Nevím, co to ve snáři znamená, ale každopádně si myslím, že sen o jídle není nikdy špatný,“ míní zpěvačka.

Rolins na novém domě těší hlavně to, že je ve svém. „Je to poprvé, kdy sdílím domov s rodinou. Měla jsem byt i předtím sama pro sebe, který jsem si koupila v Dejvicích. Ale byla jsem v něm sama. Pak jsme byli s Matějem, to jsme měli pronajatý. Pak jsem byla s Laurou zase v pronajatým. Takže tohle je první barák, kde je muž, žena, dítě, to už je jedno v jakých souvislostech, ale je to prostě naše. Jsme tam jako rodina a je to náš dům, kde nemusím platit pronájem, podnájem. Je to všechno vymyšlené tak, jak jsme si přáli, podle nás,“ prohlásila Rolins a dodala, že se jí daří naplňovat známé rčení.

„Strom zasadil zahradník, ale koupili a vybrali jsme ho my. Takže ano, symbolicky řečeno, dům stojí, strom je také zasazený. Ta třetí část snad také někdy. Uvidíme,“ řekla zpěvačka.

Takhle vypadal zpěvaččin dům, když byl ještě rozestavěný: