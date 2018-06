Rolins: Tahanice kolem odškodnění po nehodě jsou jako ze zlého filmu

Rodina po zemřelém motocyklistovi měla podle soudu dostat náhradu škody necelý milion korun. Část z peněz vdova a její dvě dcery dostaly na účet před měsícem.

"Zbytek částky už můžeme vymáhat jen pomocí exekutorů, a ti nepůjdou po pojišťovně, která je právním subjektem, ale po paní Rolincové. Ta je v rozsudku uvedena jako viník, který má zaplatit náhradu škody," řekl pro deník Aha! advokát Karel Friml.

Problémem ale je rozhodnutí odvolacího soudu, který v prosinci uznal, že za nehodu nemůže jen Dara Rolins, ale také motocyklista Jindřich Rotrekl (více zde).

"Soud zohlednil vinu, ale nezohlednil tu původní částku, která byla stanovena. Logicky z toho vyplývá, na což mě upozornili moji právníci, že by měla být snížena i ta částka, protože se vina rozděluje mezi dva subjekty. To je asi ten kámen úrazu," řekla pro iDNES.cz zpěvačka.

Friml nedávno také naznačil, že advokáti patrně věděli o plánované prezidentské amnestii, a proto zpěvačce soud snížil trest, aby se na ní milost vztahovala (více o amnestii zde).

"Tahle situace mi přijde jako ze špatného filmu. To, že pan advokát Friml osočuje mě, na to má právo, zvykla jsem si na to, je v pozici právníka. On ale už osočuje moje advokáty, dokonce i soud a vlastně jeho výrok. To mi přijde až neuvěřitelný, že se chvílemi cítím jako v konspiračním akčním filmu, kde jsme se všichni spikli proti němu. Nevím, jestli má cenu tuto silnou kávu, kterou míchá, nějak komentovat," dodala Rolins.

VIDEO: Advokáti Dary Rolins vysvětlují tahanice kolem odškodnění po nehodě

Redakce Revue iDNES.cz se pokoušela kontaktovat i advokáta rodiny Rotreklových Karla Frimla, ovšem bezúspěšně.

Pojišťovna měla dva důvody k tomu, proč nevyplatila plnou výši náhrady. "Prvním zásadním důvodem je rozpor o spoluvině Dary Rolins a druhý důvod je ve vztahu k vnučce pana Rotrekla. Pojišťovna, podle informací, které mám k dispozici, odmítla událost plnit, protože vnučka pana Rotrekla neprokázala prostřednictvím doktora Frimla, že žila skutečně ve společné domácnosti ke dni úmrtí," řekla advokátka zpěvačky Iveta Végsöová.

Olga Rotreklová s dcerou a jejich advokát Karel Friml (18. ledna 2012)

Pojišťovna nyní bude vyčkávat do rozhodnutí dovolacího orgánu a stejný postup doporučují zpěvačce její právníci. Také podle Josefa Lžičaře odvolací soud udělal drobnou chybu.

"Rozhodoval o vině a trestu. Snížil trest a zřejmě opomenul vyjádřit ten svůj názor, že šlo o spoluzavinění pana Rotrekla ve výroku o náhradě škody," prohlásil advokát s tím, že nařčení kolegy Frimla ohledně amnestie považuje za nesmysl. "Neznám v justici ani v advokaci někoho, kdo by byl jasnovidcem a věděl, co bude dopředu."