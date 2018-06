Dara Rolins: Letos mám Lauru pod stromečkem já

Dara Rolins plánuje Vánoce strávit v Praze u sestry a přeje si je stejné, jako měly v dětství. „Stromek máme do Velikonoc. U nás na Slovensku se Vánoce držely hrozně dlouho tradiční, a i když jsme se sestrou už bydlely v Praze, tak jsme jezdily za našima a oni nám je vždy udělali takové, jako když jsme byly malé holčičky. Takže jsem se těšila, až to jednou bude na mně,“ popsala Rolins.

Letos se těší dvojnásob, protože bude mít na Vánoce dceru. „Letos ji mám na pod stromečkem já, a na Silvestra ji má Matěj. Je to tak druhý rok, kdy Laura už aktivně organizuje, pomáhá, peče, zdobí a pořád ještě věří, což je krásné,“ říká zpěvačka, která je před svátky v jednom kole.

“Nikdy není tolik práce jako v prosinci. To jsou dvojáky, trojáky. Přijdu domů v pět ráno, v sedm vstávám s Laurou do školy, a pak přes den si vyšetřím dvě hodinky, vyspím se a zas někam mažu. Ale neříkám to, že bych si stěžovala, já jsem šťastná. A myslím si, že to tempo, co mám nastavené průběžně po celý rok, mě udržuje tak nějak svěží.“

Poprvé nevystupuje na Silvestra, ale sama netuší, co vlastně bude dělat. „Patrik zpívá někde i na Silvestra. Já každý rok taky a letos poprvé si ten Silvestr užiju. Ale co se dělá na Silvestra?“ smála se zpěvačka.

Od Ježíška si přeje jediné - dokončit rozestavěný dům. „Je to hrozný žrout peněz, času a všeho a přijde mi neetické, abych Ježíškovi říkala o něco dalšího. Úplně mi bude stačit, když to všechno dopadne a bude to mít hezkou tečku,“ říká Rolins.