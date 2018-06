Dara Rolins je opět sama, rozešla se s přítelem

"Ano, můžu potvrdit, že se Dara Rolins rozešla se svým přítelem Jaroslavem," řekla serveru Pravda.sk zpěvaččina manažerka Eva Skálová. Zdůraznila však, že důvodem se rozhodně nestal nedostatek lásky mezi milenci, kteří už byli spolu více než dva roky.

"Každý z nich má jinou představu o životě, ačkoli se oba velmi milují, Je to smutné, ale takový je život," uvedla Skálová. "Nestalo se to ze dne na den. Byl to dlouhodobější problém, který vyvrcholil tímto způsobem," dodala. - více na koktail.pravda.sk

Bulvárním deníkům se třiatřicetiletá zpěvačka svěřila, že ji chtěl mít její devětadvacetiletý přítel co nejvíce doma, zatímco ona hledala svobodu a prostor pro svou práci.

Bednář, který se momentálně rozvádí se svou manželkou, s níž má šestiletou dceru, přitom nedávno Daře věnoval zásnubní prsten a v Průhonicích si dokonce koupili pozemek, kde budovali hnízdečko lásky.