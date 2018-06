Dara Rolins: Gayové by měli učit módu

Nejen ženy řeší, co na sebe, ale i muži čím dál více dbají na svou garderóbu. Malá inspirace se vždy hodí, a proto pánské přehlídky mají už i u nás hojnou návštěvnost. Svědčí o tom módní show Diesel v kavárně Café café, která praskala ve švech.

Molo nápaditě vedlo až ven na chodník, a tak se mnozí otužilci nemuseli mačkat uvnitř. Mezi ně patřil i Filip Renč nebo František Soukup se svou skupinou Night work.

Ondřej Brzobohatý se sestrou Rolou a Darou Rolins získali nečekaně VIP místa. Nevešli se na vyhrazená sezení, a tak jim kavárník Richard Hrádek nechal přinést židle. Jako jediní rázem získali exkluzivní výhled z druhé strany mola.

Ondra pak nad některými modely opravdu uznale kýval hlavou. "Líbily se mi vestičky a saka a myslím, že tahle kolekce je hodně povedená," svěřil se iDNES.cz. Módu bere jako součást svého života, ovšem přiznává, že mu do oblékání často mluví i přítelkyně Johanka. "Stejnou mírou ale mluvím do módy já jí, takže se tak nějak, co se týče šatníku, vzájemně doplňujeme - ale jen v názorech, ne, že bychom nosili věci toho druhýho," směje se.

Na molu bylo vidět vše od bund a sak až po spodní prádlo. Jedním z modelů přehlídky byl také Honza Reindl, syn Liběny Hlinkové a bratranec topmodelky Evy Herzigové. Exkluzivně iDNES.cz prozradil, že se tu Eva byla počátkem září pochlubit novorozeným synem Jiříkem. "Chystá se sem i na Vánoce a na celý měsíc. Na tak dlouho sem normálně nejezdí, protože jí to práce nedovolí, ale teď si chce užít dovolenou," dodal.

Konkurenci přišel obhlédnout i trenýrkový král Petr Vlasák. "Neberu to ale jako konkurenci, je to inspirace, protože Diesel je v módním světě pojem," říká. Povyprávěl také, jak nedávno slavil své "roční" narozeniny, kam mu přišla připít třeba manželka Jarka kamaráda fotbalisty Patrika Bergera nebo Alice Bendová se svým měsíčním Vašíkem.

A proč roční narozeniny? "Protože to byl přesně rok, kdy mě odvezli do nemocnice a diagnostikovali mi rakovinu mozku. Prošel jsem klinickou smrtí, prodělal dvě operace, chemoterapii ... Teď se cítím dobře a snad už to mám šťastně za sebou," vysvětlil. Od července opět naplno pracuje a na počátek října chystá velkou módní přehlídku.

U žádné módní události nemůže samozřejmě chybět ani odbornice na módu Dara Rolins. Přestože je ve třetím měsíci těhotenství a doma obléká "skejťáka" Matěje Homolu, zajímá ji, co oblékají i jiní muži. A někdy je to prý dost tristní. "Každému sluší něco jiného, to je jasný, ale chlapi by se neměli snažit experimentovat. Raději ať si nechají poradit od holek nebo od gayů - ti by mimochodem měli kázat módu na škole! Ale hlavně, chlapi, voňte se!" vzkazuje Dara.