Dara Rolins dostala za Slavíka peníze, i když ho nemoderovala

Podle Dary Rolins to byl malicherný a směšný boj. Nepatří žádné televizi a může si jako umělkyně "trajdat", kde chce. Protože ale odmítla porotcování v druhé řadě SuperStar a přislíbila účast v projektu konkurenční Primy, televize Nova se rozhodla, že ji vyškrtne z moderování Slavíka.

Porota první Česko Slovenské SuperStar: Ondřej Hejma, Marta Jandová, Dara Rolins a Pavol Habera

"Nejdřív jsem se tomu vysmála, ale měla jsem smlouvu, a smlouvy se nepodepisují jen tak z legrace," řekla zpěvačka v rozhovoru na Frekvenci 1.

To, že má zákaz moderování, jí oznámil člověk z televize. Údajně se snažil vymlouvat a mlžit, pak v podstatě přiznal, že je to právě kvůli konkurenci a prý se nehodí, aby v televizi vystoupila. "My nejsme hloupé, já ani moje manažerka Eva," řekla.

Televize jí ale nakonec zaplatila, i když pořad moderoval Libor Bouček. "K finančnímu vyrovnání došlo. Peníze přišly od Novy, dokonce se dostavila i taková jako něžná omluva," dodala Rolins.

Zpěvačka měla dostat kolem 150 tisíc korun, ale kolik to bylo přesně, nechtěla upřesnit ani její manažerka. "Obě strany se dohodly, že už to nebudou nijak komentovat," řekla pro iDNES.cz Eva Skallová.

Zpěvačka se k celé věci staví profesionálně a do budoucna nevylučuje ani další spolupráci s Novou. Nebo jakoukoliv jinou televizí.