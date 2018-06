Dara Rolins: Do mých plavek se oholte!

"Všechny plavky jsou z mé hlavy. Inspiraci jsem hledala hlavně u sebe a navrhovala to, co bych sama na pláži nosila," okomentovala Dara svých deset modýlků, z nichž některé zahalují opravdu jen to nejnutnější.

Proto je prezentuje pod hlavičkou nového dámského holícího strojku Venus Divine, bez kterého se nositelky jejích plavek rozhodně neobejdou. Dvoudílné i jednodílné plavky hýří pestrými letními barvami, ale navrhla i kousky v decentní béžové a hnědé. "To jsou totiž mé nejoblíbenější barvy," upřesnila Dara.

Krásná jachtařka modelkou

Jednou z modelek, které si na přehlídce mohly plavky jako první vyzkoušet, byla naše úspěšná půvabná jachtařka Lenka Šmídová. "Už jsem jednou předváděla, tak to pro mě nebyla úplná premiéra, povolání ale měnit nehodlám," má Lenka naprosto jasno.

Divila se, že i v plavkách v celku, které předváděla, se cítila sexy. "Na pláž jsem vždy preferovala dvojdílné plavky, ale při mém sportu by ze mě i takovéto spadly," smála se. "Překvapilo mě ale, jak se v nich cítím dobře a neměla jsem problém, vyjít v nich na molo."