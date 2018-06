Potvrzeno: Dara Rolins bude mít díky amnestii čistý rejstřík

Obvodní soud pro Prahu 2 potvrdil, že zpěvačce Daře Rolins se na základě prezidentské amnestie promíjí podmíněný trest za dopravní nehodu. Zpěvačka už začátkem roku neskrývala radost.

"Přirozeně mám pochopitelnou radost. Zvlášť proto, že to přišlo jako blesk z čistého nebe. Pocitově cítím úlevu, jakoby lehčí krok. I když v reálu se toho zas tak moc nemění. Už měsíc mám řidiče a ten u mě zůstává i nadále," řekla Revue iDNES.cz Dara Rolins.

Odvolací soud zpěvačce vyměřil za usmrcení z nedbalosti v prosinci trest 18 měsíců se zkušební dobou na dva a půl roku. Původně jí přitom obvodní soud uložil trest o osm měsíců delší. Amnestie vyhlášená na Nový rok prezidentem Václavem Klausem se mimo jiné týká podmíněných trestů pravomocně uložených před 1. lednem, jejichž výměra nepřesahuje dva roky.

Dara Rolins čeká na odvolací jednání soudu (10. prosince 2012). Vdova po zesnulém motocyklistovi Olga Rotreklová

Rozhodnutí zatím není pravomocné, státní zastupitelství ale s největší pravděpodobností stížnost proti verdiktu podávat nebude. Advokátka zpěvačky Iveta Végsöová řekla, že rozhodnutí zatím nemá k dispozici. Dodala však, že zvažuje podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nehoda a soud

Dopravní nehoda se stala v červenci 2010 v pražském Šáreckém údolí, kudy Rolins se svým mercedesem projížděla. V pravotočivé zatáčce se střetla s řidičem na skútru. Po nehodě byl Josef Rotrekl při vědomí a Rolins zavolala záchrannou službu. Muž však po třech hodinách v nemocnici zraněním podlehl.

Čtyřicetiletá zpěvačka při hlavním líčení uvedla, že byla před jízdou odpočatá, nepožila alkohol ani žádné léky. Cestu, kde se stala nehoda, prý dobře zná. Ve voze sice měla tříletou dceru, tvrdila ale, že po celou dobu sledovala vozovku. Motocyklista se údajně objevil v jejím jízdním pruhu.

S její obhajobou se však soudy neztotožnily, podle nich zpěvačka srazila motocyklistu v jeho jízdním pruhu, protože nedávala, i když na krátkou dobu, dostatečný pozor na cestu.

"Vyplývá to z toho, co říkala sama obžalovaná. Ona neví, co se proti ní dělo, ona byla svým pohledem někde jinde," prohlásil v prosinci předseda trestního senátu Tomáš Stuchlík.

Podle něho však vinu nenese pouze Rolins, ale také sám motocyklista, který se při jízdě nedržel při pravé straně vozovky. A právě tím soudce odůvodnil zmírnění trestu.

Zmocněnec poškozené rodiny Karel Friml však tehdy upozornil na to, že soud vůbec nezkoumal, proč motocyklista nejel při pravém kraji silnice.