Dcera je spíš sportovkyně než zpěvačka, přiznala Dara Rolins

„Laura hraje na piano a taky zpívá. Nikdy bych ji však nenutila, aby šla v mých šlépějích. Řekla bych, že spíše tíhne ke sportu než k muzice. Baví ji gymnastika, tenis i bruslení,“ přiznala zpěvačka.

Dceru by si dokázala představit i jako modelku. „Pokud by se to Lauře líbilo, proč ne? Záleží jen na ní. Já ji pak v jejím výběru povolání moc ráda podpořím,“ říká Dara, která se objevila coby moderátorka Miss hasička 2015. Dokonce si zasloužila velký aplaus, když zazpívala píseň, s níž začínala jako osmiletá holčička - Keby som byla princezna Arabela.

„Původně se mi do toho nechtělo, přemluvila mě produkce a Libor, ale nakonec to byla legrace,“ řekla. Stejně nadšení z retra byli i příznivci Dalibora Jandy, jenž v doprovodu své dcery Jiřiny zazpíval legendárního Hurikána.

Dara Rolins si spolumoderování soutěže s Liborem Boučkem moc pochvalovala. Měli prý i stejný tip na vítězku, kterou se stala čtyřiadvacetiletá brunetka z Bězděčína u Liberce Kateřina Müllerová. Hasičem roku se pak stal třiadvacetiletý David Hájek.

V porotě soutěže letos zasedly moderátorky Lucie Šilhánová, Gabriela Bártová anebo Petra Svoboda. Poslední jmenovaná má podle svých slov vlastní zkušenosti s hašením. „Předloni nám hořel vánoční stromeček, chytil od prskavek. Ale nikoho jsem naštěstí volat nemusela, zvládla jsem to sama s lahví minerálky. Práci hasičů nicméně velmi obdivuji,“ řekla Petra.

V zákulisí si přípravy nejvíce užil zpěvák Marian Vojtko, který dopodrobna zkoumal všechny finalistky, které si s ním chtěly udělat selfie. „Jsem nezadaný, co bych se nepodíval? Jsou tady opravdu krásné blondýnky. Škoda, že jsem nastydlý a hned po vystoupení se jedu domů kurýrovat, abych zvládl představení Fantoma opery. Jinak by jen u koukání nezůstalo,“ smál se.