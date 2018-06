VIDEO: Dara Rolins ukázala pevný zadek i potrhané triko

0:06 , aktualizováno 0:06

Zpěvačka Dara Rolins brzy usedne mezi kouče pěvecké soutěže Hlas, ale z fleku by zapadla i do reality show z módní branže. Módě a stylu rozumí a nebojí se nahlas říct, co jí sluší. Na kameru iDNES.cz ukázala zadek i poprsí.