Dara Rolins sní o cukrárně, sladkosti si ale zakázala kvůli postavě

"Mám hodně snů, některé jsou dokonce prudce zakázané a ty zůstanou mými soukromými. Ale jedním z mých snů je také ten o cukrárně. Chci mít někde na pláži u moře malý domek, kde bychom trávili tři měsíce v zimě. Dole v přízemí by byla malá kavárna a cukrárna, čerstvé pečivo a koláče a já bych tam obsluhovala," řekla iDNES.cz Dara Rolins.

Zpěvačka o sobě tvrdí, že je dobrá kuchařka. A od toho je jen krůček k dobré pekařce a cukrářce.

Dara Rolins ještě před proměnou Fotilo se za plného provozu pekařství

"Má to jeden háček. Mně sladké chutná. Nepeču úmyslně, protože vím, že všechno, co upeču, bych snědla. To si ale nemůžu dovolit. Už asi deset let mám stejné číslo džínů jako moje tanečnice, číslo 25, tak v žádném případě sladké nejím. Mám to zakázané. Patrik má podobný problém jako já, musí se hlídat," dodala zpěvačka, která si svůj sen zatím splnila alespoň při focení kalendáře Art for Life.

V cukrářku se proměnila v pekařství v Benátkách nad Jizerou, kde fotila s fotografem Matúšem Tóthem. V oranžových korzetových šatech a s natáčkami na hlavě pekla dort.

Dara Rolins se fotila v Merhautově pekařství v Benátkách nad Jizerou.

Kromě Dary Rolins se v kalendáři Dream 2013 občanského sdružení Art for Life objeví také létající zpěvačka Tereza Černochová nebo herečka Zuzana Bydžovská s nahým ragbistou. Fotograf Jan Saudek zase fotil chlapeckou kapelu Mandrage v dámských šatech (více zde).

Podívejte jak Jan Saudek fotil kapelu Mandrage pro Art for Life

VIDEO: Jan Saudek fotil kapelu Mandrage pro Art for Life Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výstava a dražba snových fotografií

Snímky českých i slovenských osobností odhalí výstava v pražské nákupní galerii Myslbek už 18. října. Od 9. listopadu budou fotky vystaveny v bratislavském centru Eurovea. Už 1. listopadu se ale v Praze uskuteční jejich dražba. Výtěžek je určen na prevenci HIV, Art for Life chce příští rok vytvořit například brožuru po školáky.

"Ve školách mají studenti o HIV velmi málo informací. Přesvědčujeme se o tom i na besedách, které společně s divadlem Letí nabízíme po celé republice," upozornila předsedkyně občanského sdružení Bára Trojanová.

Art for Life se věnuje oblasti HIV už pátým rokem. Počty HIV pozitivních přitom dlouhodobě stoupají a zvrat tohoto trendu se podle dosavadních údajů nedá čekat ani letos. V Česku bylo dosud ke konci července odhaleno téměř 1 800 případů, před pěti lety to byla zhruba polovina. Situace není o mnoho lepší ani na Slovensku, proto se Art for Life rozhodlo rozšířit své působení i tam.