Dara Rolins bude zpívat VyVoleným

Sama Dara je i spoluautorkou textu, ke které složil hudbu Daniel Hádl.

Nevznikla ale pouze znělka, VyVolení budou mít i svůj song. Singl názvem Dotkni se slávy uslyší posluchači už velmi brzy v českém éteru.

„Text jsem psala se sestrou a s jejím mužem jsem dělala hudbu. Byla to skvělá spolupráce,“ říká Dara Rolins, která se podílela i na titulní skladbě první řady slovenské verze VyVolených.

Nazpívala jste titulní skladbu pro slovenské VyVolené. Nyní také titulní song k české druhé řadě této úspěšné reality show? Je tato spolupráce v něčem jiná?

Je to práce. Určitá podobnost je ale v zadání. Odlišný je tým lidí, kteří na skladbě pracují. Na Slovensku jsem nazpívala původní skladbu tamního týmu. U české titulní skladby VyVolených jsem psala text se sestrou a s jejím mužem jsem dělala hudbu. Byla to skvělá spolupráce.

Jste Slovenka, která mnoho let žije v Čechách. Ke komu máte blíž, k českým nebo slovenským VyVoleným?

Pokud se zaměříme pouze na tu úzkou kategorii – tedy lidi ve Vile, tak k českým, protože s nimi jsem strávila na obraze více času. Jinak je to padesát na padesát.

Dívala jste se na první řadu VyVolených?

Nedívala jsem se pravidelně, ale myslím si, že není člověk, kterému by VyVolení unikli. Každý s nimi pár minut strávil a i já jsem byla u toho.

Co jste říkala tomu, když se naši VyVolení přestěhovali do Bratislavy? Zvýšilo to vaši zvědavost?

Měla jsem radost. Opět se ukázalo, že k sobě máme blízko. Když jde o „život“, pomůžeme si. Myslím, že to byl skvělý tah.

Měla jste v první řadě VyVolených své favority?

Samozřejmě. Moc jsem fandila Jindrovi a Vladkovi. V posledním duelu jsem tedy byla hodně napjatá.

Budete sledovat druhou řadu?

Pochopitelně. Když už jsem členem téhle rodiny, tak se na to kouknu. Myslím si, že první a poslední díly jsou přímo adrenalinové a já si je určitě nenechám ujít. Moc se těším na soutěžící, jsem zvědavá, jací budou.