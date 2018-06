Dara Rolins: Bolelo to, ale stálo to za to

Z talentované slovenské holčičky Darinky Rolincové je už devět let Dara. V jedenadvaceti letech si změnila jméno na umělecké Rolins. Od té doby přesvědčuje své fanoušky, že populární Zvonky štěstí - duet s Karlem Gottem - jsou jen vzpomínky na dětství.

Od patnácti let žije Dara v Praze. Kromě zpívání moderuje s modelkou Simonou Krainovou televizní pořad Někdo to rád horké, vystupuje v časopisech coby odbornice na módu, je spolumajitelkou klubu Duplex a vyhledává adrenalinové sporty. Pečuje o svou dokonalou postavu a povídá se, že si nechala zvětšit prsa. Je pověstná módním vkusem a dokonalým stylem oblékání. V tom Daru oceňují i odborníci. Kulaté jubileum, které v sobotu oslaví, by jí nikdo nehádal.

Letos na jaře vydala novou desku What´s my name? "Je na ní vše, co mám ráda: soul, hiphop a funky. Propojili jsme ryze taneční hudbu se živými nástroji. Chtěla jsem se představit - už nejsem ta, s tou pomyslnou koulí Zvonků štěstí, ale jsem zpěvačka, která si jde vlastní cestou," vysvětlovala tehdy Dara novinářům.

I když na rodinu už by byl čas, Dara Rolins má jasno: "Podle knížek má mít žena sice dítě do třiceti, ale co nadělám. Musím sehnat toho pravého tatínka." Poslední dobou měla štěstí spíš na mladší partnery. Až se o ní psalo, že je na zajíčky: "Je to shoda náhod," tvrdila Dara. Nejčastěji se jí bulvární deníky ptají na hokejistu Petra Vlasáka. Snad i proto, že po rozchodu se zakoukal do letošní Miss ČR Kateřiny Průšové.

Kariéra zpěvačky se rozjíždí. "S dítětem holt počkám," říká Dara. Do budoucna by chtěla nejméně dvě. Tvrdí o sobě, že je soběstačná. "Mám své auto, svůj byt, svoje peníze, svoje hodinky a svoje prsteny. Chlapa opravdu potřebuji ze zcela jiných důvodů," popisuje nevědomky situaci mnoha emancipovaných svobodných dívek v čele se seriálovou hrdinkou Ally McBealovou. Uznává, že jedním z hlavních úskalí je, že není ochotná dělat kompromisy.

V životě vyzkoušela i drogy, ale nálepka "sněhové královny", kterou dostala spolu s kamarádkou Simonou Krainovou, je prý omyl. "Některé drogy jsem zkusila, ale opravdu je ke svému životu nepotřebuji. Myslím, že jsem dost vyrovnaný člověk, nemusím s jejich pomocí cokoliv řešit," říká.