Dva roky po nehodě čeká zpěvačku Daru Rolins nový soud

Nehoda Dary Rolins Dara Rolins 10. července 2010 svým autem Mercedes Benz srazila třiašedesátiletého Jindřicha Rotrekla, který v zatáčce pražské ulice V Šáreckém údolí jel na skútru. Muže převezli do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde však po třech hodinách zemřel. Zpěvačka čelila obvinění už předloni. Státní zástupkyně je však po její stížnosti stáhla pro nedostatek důkazů. O několik měsíců později ji však policie obvinila znovu, důvodem byl nový znalecký posudek, podle něhož jela v protisměru, a proto je za smrt řidiče zodpovědná. Advokát zpěvačky Robert Vladyka nechal vypracovat další posudek, který potvrdil závěry toho prvního. Po odvolání soudkyně Zuzany Zápalkové kvůli podjatosti začne 9. července 2012 nový proces. Za usmrcení z nedbalosti zpěvačce hrozí trest od jednoho roku do šesti let.