Rolins získala dceru Lauru do péče, od otce bude dostávat pět tisíc

"Dopadlo to tak, jak jsme chtěli a tak, jak to mělo dopadnout už dávno. Dnes je šťastný den pro všechny, hlavně pro Lauru," řekla spokojená Dara Rolins, která získala dceru do své péče.

Podle její právničky se rodiče Laury dohodli na výživném ve výši pět tisíc korun měsíčně a Homola nebude muset doplatit výživné za poslední dva roky. Rolins se těchto peněz vzdala.

Matěj Homola s dcerou Laurou

Matěj Homola bude mít možnost dceru vídat několikrát týdně a bude si ji smět brát na několik týdnů o prázdninách.

Devětatřicetiletá Rolins a stejně starý Homola tak dali před osobními spory přednost zájmu dítěte a úterní soud už byl jen formalitou, která potvrdila jejich vzájemnou dohodu.