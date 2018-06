Dara Rolins a Matěj Homola se o svátcích rozešli

Problémy provází jejich soužití už delší dobu, za vším jsou prý rozdílné pohledy na svět.

"Matěj má úplně jiný přístup k životu a jiné priority než Dara. A ani dítě ho nezměnilo tak, jak Dara doufala. Přestože spolu žili, tak se vlastně doma jen potkávali. Třeba teď, kdy je jejich vztah v krizi, tak se Matěj sebere a 2. ledna odjíždí na měsíc do Indie. To je celý on. Rozchod byl jen otázkou času," prozradil deníku Aha! zdroj ze zpěvaččina okolí.



Laura Homolová je teď pro partnery prioritou, i v době partnerské krize

Dara Rolins ale vztah definitivně neodpískala. Důvodem je jejich devítiměsíční dcera. "Máme spolu Lauru a to je důvod na věcech pracovat. Jako máma a táta fungujeme dál, to nám jde," uvedla zpěvačka, která prožila Vánoce na horách s přáteli, a nikoliv ve středočeské Vyžlovce, kde žije s muzikantem Homolou ze skupiny Wohnout.

"Myslela jsem si, že to budou ty nejhezčí Vánoce, a je to přesně naopak. Mrzí mě to moc, chtěla jsem mít velkou, šťastnou rodinu... Co bude dál, ukáže čas," dodala.

I když je konec roku 2008 pro Daru Rolins tím nejnáročnějším obdobím, zažila i šťastné chvíle. Kromě narození dcery to letos bylo usmíření s dlouholetou kamarádkou Simonou Krainovou.



Simona Krainová a Dara Rolins jsou opět kamarádky

"Všichni zřejmě čekáte, jak to s námi bylo a proč jsme se vlastně hádaly. O tom ale nechci mluvit. Jsem ráda, že se Simona ozvala potom, co se mi narodilo to malé stvoření. Už nejsme holky, už jsme ženy; a Simoně přeju, aby se brzy stala taky maminkou," prohlásila zpěvačka na začátku prosince na křtu kalendáře Krainové.