Experimenty Dary Rolins: nejdřív šperky za miliony, teď tepláky z Bali

V prvním finále soutěže Hlas ČeskoSlovenska se Dara Rolins ozdobila luxusními šperky za devět milionů korun. Pro druhé finále, kde se poprvé předvedl její tým, zvolila poněkud jiný styl.

"Tyto kalhoty jsem si koupila na Bali, asi den před odletem. Pořád se v nich cítím jako na dovolené, jsou takové pyžámkové, pohodlné. A boty jsem si koupila speciálně pro tento večer, jsou od Prady. Já už jsem tady sto let. V mém případě jsou změny žádoucí, abych nezačala nudit. Já to mám i v povaze. Jsem otevřená všem vtipným nápadům, trendům a experimentům," prohlásila zpěvačka.

Stylista Filip Vaněk, který pečuje o všechny kouče i oba moderátory, také potvrdil, že Dara byla skutečně "levněji" oblečená než posledně.

"Je to kvůli těm šperkům. Teď jsme trochu ubrali na těch doplňcích, protože na tričku, které má Dara z Miami, bylo těch kamínků hodně," prozradil Filip.

Michal David, Leoš Mareš a Tina během 2. Finále Hlasu ČeskoSlovenska (15. dubna 2012)

Moderátorku Tinu stylizují jinak než Daru. Zpěvačce to ale vůbec nevadí, rovněž ani to, že většinou sedí v křesle a nemůžou tak úplně vyniknout její modely.

"Vždy je těžké najít osobnost člověka, kterého oblékáte. Oblečení ji nikdy nesmí potlačit, ale vyzdvihovat. Vzhledem k tomu, že Tina už moderuje podobnou show podruhé, hledal jsem pro ni jiný look něž tomu bylo v SuperStar. Snažíme se jí oblékat luxusně, třeba její šaty z neděle stály 70 tisíc korun," prozradil osobní stylista Leoše Mareše, který se o jeho image stará už osm a půl let.

Leoš Mareš a jeho stylista Filip Vaněk - MTV party

Dara dobře ví, jak důležité je pro umělce dobře vypadat. A proto se snažila pomoci i svým svěřencům.

"Je to můj tým a beru to tak, že je to jistým způsobem i moje vizitka. Některé holky vypadají lépe na podpatcích a jiné v teniskách. Třeba u Zuzky Mikulcové si myslím, že jí sluší styl a vzhled Alanis Morrisettové. Tak jsme vyzkoušeli do ní 'naklonovat' Alanis," prozradila Dara.

Pro stylistu je zatím nejtěžším oříškem kouč Pepa Vojtek.

"Nejvíce problematické je uchopit styl Pepy, abych ho trošku změnil a předělal. Protože je to srdcem rocker a opravdový chlap. Zatím se mi moc nedaří s ním experimentovat, ale u chlapů to trvá déle. Třeba Leoše jsem zlomil po třech čtyřech letech a teď mi plně důvěřuje," dodal stylista.

Změna image, kterou soutěžící prošli, jim však velmi nepomůže v pondělním vyřazování. Dva soutěžící v každém z týmů, kteří získali nejvíce SMS hlasů, postupují automaticky do dalšího kola. Další dva vybere kouč a zbylí dva se utkají v rozstřelu. Z týmu Dary Rolins i Michala Davida pak bude muset jeden zpěvák odejít.