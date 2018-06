Zdravotní stav manžela dánské královny se zhoršil. Korunní princ opustil ZOH

„Stav jeho královské Výsosti prince Henrika se bohužel zhoršuje. Jeho královská Výsost korunní princ proto přerušil svůj pobyt v Jižní Koreji, kde byl kvůli zimním olympijským hrám,“ stojí v prohlášení paláce bez dalšího upřesnění potíží královského manžela.

Dánský korunní princ Frederik je členem Mezinárodního olympijského výboru, ale kvůli otci odletěl do Dánska.

Prince Henrika hospitalizovali 28. ledna v kodaňské Rigshospitalet kvůli plicní infekci. V Egyptě, kde byl na dovolené, dostal zápal plic. Na levé plíci mu lékaři našli nádor, který se později ukázal jako benigní. Pak manžela dánské královny převezli z oddělení plicní chirurgie na infekční oddělení kliniky plicních nemocí.

Ještě na začátku týdne členové královské rodiny vyjadřovali úlevu, že se nádor ukázal jako nezhoubný, a Henrikův nejmladší syn princ Joachim (48) informoval, že se otci daří lépe. „Je samozřejmě zesláblý, ale vzhledem k okolnostem dobře naladěn,“ sdělil.

Bratr prince Henrika Étienne de Monpezat ale bulvárnímu listu BT řekl: „Vím, že se mému bratrovi nevede dobře. Vypadá to, že je to otázka týdnů.“ Princ Henrik musel v minulém roce několikrát do nemocnice, mimo jiné kvůli arterioskleróze.



Loni v září královský palác oznámil, že princ Henrik trpí demencí. Kvůli diagnóze omezili počet jeho veřejných oficiálních akcí.

„Po dlouhých vyšetřeních a podle nejnovějších výsledků z léta tým odborníků v nemocnici Rigshospitalet dospěl k závěru, že Jeho královská Výsost princ Henrik trpí demencí. Tato diagnóza znamená oslabení úrovně kognitivních funkcí prince. Rozsah kognitivního selhání je podle Rigshospitaletu větší, než by se dalo ve věku prince očekávat, a může být doprovázen změnami v chování, úsudku a emočním životě a ovlivňovat i interakci s vnějším světem,“ stojí v prohlášení paláce.

Princ Henrik loni v létě mnohé šokoval, když prohlásil, že nechce být pohřben vedle manželky. Dlouhodobě kritizoval své postavení „pouhého“ manžela královny. V dubnu 2016 se dokonce titulu princ manžel vzdal.

Princ Henrik, původem francouzský vikomt a diplomat Henri de Laborde de Monpezat, přitom v červnu 2017 s dánskou královnou oslavil 50. výročí svatby. Mají dva syny - korunního prince Frederika a prince Joachima.