Dánského prince převezli na hrad, kde chce strávit poslední chvíle života

„Jeho královská Výsost, princ Henrik, byl dnes převeden z nemocnice Rigshospitalet na hrad Fredensborg, kde chce princ strávit své poslední chvíle. Jeho zdravotní stav je stále vážný,“ stojí v prohlášení paláce.

„Zde může být princ obklopen rodinou a v prostředí, které má rád,“ řekla dánským médiím tisková mluvčí Lene Ballebyová.



Manželovi dánské královny koncem ledna při hospitalizaci kvůli zápalu plic objevili nádor na levé plíci. Byl sice nezhoubný, přesto se princův zdravotní stav zhoršil natolik, že se korunní princ Frederik (49) hned vrátil ze zimní olympiády domů.



Ještě na začátku minulého týdne členové královské rodiny vyjadřovali úlevu, že se nádor ukázal jako nezhoubný, a Henrikův nejmladší syn princ Joachim (48) informoval, že se otci daří lépe. „Je samozřejmě zesláblý, ale vzhledem k okolnostem dobře naladěn,“ sdělil.

Bratr prince Henrika Étienne de Monpezat ale bulvárnímu listu BT řekl: „Vím, že se mému bratrovi nevede dobře. Vypadá to, že je to otázka týdnů.“ Princ Henrik musel v minulém roce několikrát do nemocnice, mimo jiné kvůli arterioskleróze.



Loni v září královský palác oznámil, že princ Henrik trpí demencí. Kvůli diagnóze omezili počet jeho veřejných oficiálních akcí.

Princ Henrik, původem francouzský vikomt a diplomat Henri de Laborde de Monpezat, se s dánskou princeznou oženil v roce 1967 a mají dva syny.

Královský choť se rozhodl odejít do ústraní už předloni. Vzdal se přitom titulu prince manžela s odůvodněním, že je zklamaný z toho, že nebyl jmenován králem manželem poté, co Margarethe v roce 1972 nastoupila na trůn.



Princ se netajil nespokojeností s tím, že nikdy nebyl brán jako rovný královně. Před časem dokonce vyvolal pozdvižení prohlášením, že nechce být pohřben po jejím boku v královské hrobce v katedrále Roskilde, jak je to u dánských královských párů tradicí.