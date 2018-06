Dánská umělkyně převlékla dceru za Hitlera, Stalina a další diktátory

Nina Maria Kleivanová oblékla svou roční dceru Faustinu postupně do různých uniforem, a kde bylo potřeba, přimalovala holčičce i charakteristický knírek.

Z děvčátka udělala malého Hitlera, Husajna, Stalina, Pinocheta, Mussoliniho a další diktátory.

Roční Faustina oblečená jako Mao Ce-tung. Roční Faustina oblečená jako Saddám Husajn.

Umělkyně tím chtěla ukázat, že zlo se skrývá v každém z nás. "Všichni máme v sobě zlo. I malé děti umí být k sobě navzájem zlé. Dokonce i moje dcera může nakonec řídit Dánsko železnou pěstí. Ta možnost tu je. Nikdy nevíte," řekla Kleivanová serveru Haartez.com.

Nejtěžší prý bylo obléct dceru jako Hitlera a Stalina. To pobouřilo i otce Faustiny, který nechtěl, aby jeho dítě neslo na ručičce hákový kříž. "Řekl mi, že ví, že jsem umělkyně, ale tohle je špatné. Začala jsem uvažovat, jestli to mám udělat. Pro mě i většinu jiných lidí je hlavně Hitler zosobněním zla. Vytvořit jeho a Stalina bylo pro mě nejtěžší," přiznala Kleivanová, kterou ale ani pochybnosti jejího manžela od záměru neodradily.

Roční Faustina oblečená jako Stalin.

Sama vyrůstala v nenávisti k Němcům, kteří jejího otce, stoupence norského hnutí odporu, zavřeli do koncentračního tábora.

"Není to úmyslná provokace, vyzývá to k zamyšlení. I když je to komické, neměli byste se nad těmi fotkami jenom smát. Je nutné nad tím přemýšlet, uvažovat, odkud zlo přichází," řekla autorka fotek.

Její úmysl se ale setkává spíš s kritikou. "Jistě je lepší způsob jak odhalit zlo než dát dítěti na ruku svastiku," řekl deníku The Sun Bernie Farber z kanadské židovské komunity.