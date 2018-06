Princezna Marie: Váhala jsem, zda si vzít prince. Žila jsem si skvěle

„Měla jsem skvělý život. Nemusel mě zachraňovat nějaký princ z Dánska,“ řekla Marie pro list Jyllands-Posten. “Mé srdce nepochybovalo, že ho miluji, ale měla jsem svůj život. Byla jsem šťastná, měla svou hrdost. Prostě jsem nebyla připravena převzít zodpovědnost, že se stanu součástí královské rodiny.“

Marie se narodila do bohaté pařížské rodiny. Její rodiče se rozvedli, když jí bylo 13 let, a pak se s matkou přestěhovala do Ženevy.

Během studií na vysokých školách v USA pracovala jako PR pro kosmetikou firmu Estée Lauder a až do zásnub s dánským princem byla asistentkou šéfa společnosti ING Numismatic Group SA.

Po nelichotivých článcích o své osobě prý Marie přemýšlela, jestli její láska k princi za to stojí. “Na celá léta jsem se musela obrnit a bylo ohromující, že najednou si všichni o mně vytvořili svůj názor. Nebyla jsem připravena, že by ta pozornost mohla být tak negativní. Objevily se některé hloupé články. Přemýšlela jsem, jestli to stojí za to,“ dodala princezna, která svého manžela nazývá spřízněnou duší.

Marie si rozvedeného dánského prince Joachima vzala v roce 2008. Druhý syn dánské královny se v roce 2005 po deseti letech rozvedl s hraběnkou Alexandrou (51), s níž má dva syny. Šestnáctiletý princ Nikolai a o tři roky mladší Felix žijí se svou matkou v Kodani. Marie a Joachim mají spolu šestiletého prince Henrika a tříletou princeznu Athenu. Princ Joachim je šestý v pořadí nástupnictví na dánský trůn.